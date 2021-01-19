Ми завжди звикли вважати, що здорове харчування – про прісну, не смачну та надзвичайно дорогу їжу. Але це далеко не так. Дієтологи та науковці не втомлюються переконувати людей по всьому світу, що необхідно надзвичайно відповідально поставитися до свого раціону. Men 24 знає кілька порад фахівців Гарвардського університету. Ними ми пропонуємо скористуватися й тобі!

Якщо ти хочеш спробувати у новому році перейти на здорове харчування, то період "після свят" – підходить для цього найкраще. Твій організм прагне трішки відпочити після споживання шаленої кількості їжі. Тож гайда разом з Men 24 використовувати поради Гарвардського університету, які допоможуть перейти на здорове харчування.

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1. Не перестарайся

Помилка багатьох людей – кардинальна зміна раціону. При всіляких обмеженнях їжа може перетворитися на заохочення. Виконаєш складне доручення від керівника – можеш собі дозволити бургер і так далі. Якщо йти таким шляхом, то ти далеко не зайдеш. Та й успіх буде сумнівним. Потрібно розуміти, що різкий перехід на корисне харчування викличе спротив і бажання зриватися.



Учені закликають не переходити на здорове харчування відразу ж / Фото rawpixel

2. Змінюй продукти

Ця порада стосується саме корисної альтернативи. Якщо ти хочеш з'їсти котлету – посмаж собі стейк. Якщо виникає бажання додати до улюбленої страви соус – приготуй його самостійно. Твоя задача – мінімізувати оброблені продукти, а також кількість напівфабрикатів. Тож ти зможеш дозволити собі їсти улюблені продукти, але з певними корективами. До слова, такий підхід урізноманітнить твій раціон.



Замість смажених продуктів варто їсти печені / Фото unsplash

Нагадаємо, що оброблені продукти пов'язані з хронічним запаленням й іншими проблемами зі здоров'ям. Зокрема мовиться про хвороби серця, діабет і рак. Науковці рекомендують розглянути середземноморські дієту, багату овочами, фруктами, бобовими, цільнозерновими, горіхами, насінням, рибою, птицею, а також не надто жирними молочними продуктами.

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3. Стеж за порцією

Підозрюємо, що твої порції значно більші, ніж мають бути. Тож потрібно відповідальніше поставитися до кількості продуктів, які потрапляють на твою тарілку. Науковці пропонують використовувати певну хитрість: покласти на тарілку їжу, яку ти плануєш з'їсти, а потім третину з цього повернути назад до каструлі. Ти можеш, звичайно ж, рахувати калорії та вагу порцій. Але ми то знаємо, що тебе надовго не стане.



Також учені рекомендують переглянути свої порції / Фото unsplash

4. Плануй свій раціон

Запорука правильного та корисного харчування – регулярність та час прийому. Фізично не має значення, чи розподіляєш ти кількість їжі на 3 або 6 прийомів. Тут потрібно вибрати той варіант, який буде зручним саме тобі. Але важливо дотримуватися чітко побудованого графіку прийому їжі. Це дозволить зменшити тягу до перекусів, знизити стрес, пов'язаний з бажання попоїсти, а також прибрати зайві калорії від непотрібних перекусів.



Твоє харчування має бути не лише збалансованим, а й регулярним / Фото unsplash

Що стосується перекусів, то слід пам'ятати про те, що вони мають бути невеликими. Достатньо буде кількох горіхів або ж склянки кисломолочних продуктів. А ще варто навчитися відрізняти голод від спраги. Часто організм хоче води, а ми помилково даємо йому нову порцію маминих голубців.

Зовсім не обов'язково використовувати усі ці поради відразу ж. Вибери собі 1 або кілька, щоб без максимального стресу змінити свій підхід до харчування. Пам'ятай про те, що їжа – паливо для твого організму. Тож не потрібно "заправляти" себе абичим!

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