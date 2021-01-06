Зовсім не дарма каву назвали "чорним золотом". Щойно ти береш до рук філіжанку цього популярного у всьому світі напою, ти відчуваєш тепло. Та й складно зараз уявити зустріч з друзями або ранок з колегами на роботі без кави. Але чи задумувався ти над тим, як вона впливає на твої тренування. У Men 24 уже є відповідь.

Якщо вірити новому дослідженню доктора Ніла Кларка з Університету Ковентрі, то кожен спортсмен почувається краще після філіжанки міцної кави, навіть якщо він звик до великої кількості кофеїну. Men 24 розповідає, як кава впливає на результати тренувань.

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Кава не тільки бадьорить

Спочатку розберемося, як дослідники вивчали ефект кави. Вони провели 2 окремі експерименти, в яких брали участь 46 велосипедистів-любителів. Перед ними поставили просту задачу: проїхати на двоколісних дистанцію у 5 кілометрів за якомога коротший проміжок часу.



Перед першим експериментом учасники пили каву, а перед другим – ні / Фото unsplash

Як ти вже зрозумів, у першому випадку піддослідні випивали плацебо зі смаком кави за годину до поїздки. У другому – насолоджувалися справжньою кавою. Також кожен вживав по 3 міліграми кофеїну на кілограм ваги.

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Що виявили експерименти?

Піддослідні, які пили каву перед заїздом, показали кращі результати. Але не суттєво. Дослідження показало, що вони долали відстань у середньому на 8 секунд швидше (на 1,7%). А от вразило учених те, що і високі, і низькі піддослідні впоралися з завданням однаково добре після прийому кофеїну.



Кофеїн дозволив покращити результат, але не суттєво / Фото unsplash

Прийом кави у пропорції 3 міліграми на кілограм покращив показники велосипедистів, як у тих, хто пив каву постійно, так і тих, хто робив це рідко,

– резюмував Ніл Кларк.

Нагадаємо, що в 1 філіжанці еспресо міститься в середньому 212 міліграмів кофеїну. Цієї кількості мало б вистачити спортсменові з вагою 70 кілограмів.

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