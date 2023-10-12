Хорошее резюме обращает на себя внимание, идентифицирует тебя как хорошего кандидата на работу и может стать причиной того, что тебя пригласят на собеседование в первую очередь. Зато плохое просто попадет в кучу отказов, и именно поэтому важно приложить определенные усилия и самоотдачу для его создания.

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Тебе точно не нужно указывать, куда ты ходил в детский сад, какой у тебя был средний балл в начальной школе или все летние лагеря, где ты побывал. Тебе нужно указать важную и уместную (и реальную, потому что правда всегда выходит наружу, а ложь может работать против тебя) информацию в своем резюме. Гарвардский университет имеет несколько советов и рекомендаций, с помощью которых ты можешь сделать его идеальным и произвести наилучшее впечатление.

Помни, что в большинстве случаев твое резюме – это первое, что видят работодатели и участники собеседования, и то, что они читают в нем, позволяет им сформировать мнение о тебе и твоих навыках, поэтому убедись, что оно представляет тебя правильно.

Четкое, последовательное и легкое для чтения

Нечитаемое, разноформатное и неопрятное резюме выглядит хаотичным, не производит хорошего впечатления и не дает читающему человеку понять, что важно, кто ты, чего хочешь и что можешь предложить.

Вот почему оно должно быть чистым, содержать информацию, которая действительно имеет отношение к делу, иметь последовательный и согласованный формат и быть четко обозначенным.

Размещай информацию в порядке важности

Согласно Harvard Business Review, ты должен не только размещать наиболее важную информацию на первом месте. Например, информацию о твоем опыте работы и достижениях, но и размещать ее в обратном хронологическом порядке, где свежая информация размещается первой.

Каждый раздел должен иметь четкое название (Опыт, Навыки, Образование и т.д...), чтобы было легче понять, чем ты занимаешься сейчас, и иметь ясное представление о том, как ты вырос за эти годы. Важно избегать информационных пробелов или иметь ясное объяснение того, какие годы ты пропустил или не работал.

Честность – это самое важное

У тебя может возникнуть соблазн соврать, чтобы выглядеть более привлекательным или как лучший кандидат. Но в Гарварде говорят, что ты никогда не должен этого делать, поскольку это может обернуться против тебя.

Если ты считаешь, что тебе не хватает навыков, или если ты ищешь совсем другую работу, чем раньше, тебе следует открыто рассказать о том, что заставило тебя сменить карьеру или искать работу в сфере, которую ты раньше не исследовал. А также стоит подчеркнуть навыки, которыми ты обладаешь, и твою открытость к обучению, чтобы не столкнуться с проблемами, которые ты не будешь уметь, как решить, и которые могут заставить тебя раскрыть правду.



Будь честным, чтобы на собеседовании не краснеть / Фото Drazen Zigic

Не забывай о ключевых словах

Harvard Business Review отмечает, что в настоящее время поисковые системы и даже искусственный интеллект используются для поиска потенциальных кандидатов на работу, а также для поиска резюме, соответствующих тому, что ты ищешь, и именно поэтому важно добавлять ключевые слова.

Например, в Гарварде говорят, что когда кто-то ищет "лидерские навыки", важно добавить в свое резюме такие ключевые слова, как "лидерство" или "лидер", чтобы поисковики могли легко выбрать тебя.

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Воспользуйся этими советами. Пусть они помогут тебе составить идеальное резюме, которое позволит найти работу мечты.