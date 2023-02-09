Ці поради потрібні нам для того, щоб покращити наше життя. Щоб ми могли ставати кращою версією себе вчорашнього. Візьми їх на озброєння, щоб невдовзі пишатися собою та тим, ким ти став.

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14 порад для кожного чоловіка

Дій для успіху

Актор Рей Вінстон сказав: "Якщо ви хочете досягти успіху в житті, підійміть дупу, тому що це не прийде до вас. І якщо воно прийде до вас, і ви не піднімете дупу, тоді ви не зможете триматися за це дуже довго".



Щоб досягнути успіху, потрібно підняти свою дупу з місця / Фото yanalya

А от співак Оззі Осборн дав таку пораду: "Ви повинні мати щось, щоб піти на пенсію. Те, що ви завжди хотіли зробити, але ваша робота завадила цьому".

Голлівудський актор Роберт Де Ніро зауважив: "Якщо ти не підеш, ти ніколи не дізнаєшся. Я кажу це своїм дітям".

Спробуй нове

Марк Твен свого часу сказав: "Через двадцять років ви будете більше розчаровані тими речами, яких ви не робили, ніж тими, що зробили, тож досліджуйте, мрійте, відкривайте".

Виконавець Доктор Дре зауважив: "Чітке спілкування. Повага. Багато сміху. І багато оргазмів. Ось що робить шлюб успішним".



Поважай і люби свою другу половинку / Фото lookstudio

Стендап-комік Родні Денджерфілд додав ще одну пораду для тих, то у стосунках: "Ніколи не кажи своїй дружині, що вона погана в ліжку. Вона піде і поцікавиться іншою думкою".

Легенда Аль Пачіно закликав турбуватися про своє оточення: "Так, треба жити серед небайдужих людей. Можливо, це буде важко, але щось з цього вийде".

Ведучий Девід Аттенборо додав: "Життя – це не тільки сильні емоції. Одні з найцікавіших речей – це коли воно не дуже емоційне: дрібні деталі стосунків і мова тіла".

Залиш після себе щось

Батько-засновник США Бенджамін Франклін зауважив свого часу: "Або напиши щось, що варто прочитати, або зроби те, що варто написати".

Письменник Мартін Еміс звернув увагу на стосунки між людьми. Ось що він сказав: "Надзвичайно важливо, як ти ладнаєш з іншою статтю. Твоє життя в цьому є неймовірно важливим. Ти ніколи насправді не думаєш про інші свої досягнення".

Рон Джеремі звернув увагу на питання, пов'язане з віком: "Ви можете сумувати та бути в депресії через старіння, але що гірше, ніж ще один день народження? Його не мати".



Вік – лише цифра / Фото freepik

Медик Джек Лаланн дав пораду для тих, хто прагне досягнути успіху: "Якщо ви втратите пару дюймів від живота, ваш бізнес буде виглядати значно краще".

Американський гуморист Девід Ларрі потішив чоловіків, котрі страждають від проблем, пов'язаних облисінням: "Будь-хто може бути впевненим у собі, маючи пишну шевелюру. Але впевнений у собі лисий чоловік – ось ваш необроблений діамант".

Мік Джаггер закликав: "За що б ти не брався, завжди варто перестаратися".

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Прислухайся до цих порад. Можливо, не всі ти зможеш використати у своєму житті. Але не виключено, що вони зможуть зробити його яскравішим, цікавішим і насиченішим.