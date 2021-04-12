Чтобы достичь возбуждения, тебе нужны считанные секунды. Чего не скажешь о женщине. Поэтому мы настоятельно рекомендуем ответственно относиться к процессу дарения удовольствие. Если ты все будешь делать правильно, то твоя партнерша не только достигнет оргазма, но и будет чувствовать себя счастливым в постели.

Возьми на вооружение эти 5 простых советов, которые помогут подарить максимум кайфа женщине. Она не только будет чувствовать себя счастливой, но и иметь возможность наслаждаться процессом сполна.

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1. Делай это медленно и легко

Секс не имеет ничего общего со спешкой. Исключением из правил может быть ситуация, когда у вас мало времени. Запомни, что твоя партнерша не будет чувствовать себя возбужденной, если ты спешить в постели. Сбавь обороты. Удели достаточно времени прелюдии. Используй каждый сантиметр ее тела, чтобы ласкать и нежить. Исследуй ее тело. Уши, шею, грудь, ноги. Все эти части тела однозначно стоят твоего внимания.



Избегай спешки, чтобы подарить ей достаточно возбуждения / Фото Unsplash

2. Спроси ее, чего она хочет

Лучшее, что ты можешь сделать, – спросить, что бы она хотела сделать или попробовать. Используй это как возможность узнать больше о том, что нравится твоей партнерше в постели. Это поможет снять напряжение, связанное с тем, что ваши предпочтения во время секса не совпадают.

3. Французский поцелуй – не всегда лучший

К сожалению, не все женщины обожают французские поцелуи. Поэтому вместо агрессивного сплетения губами, лучше отдать предпочтение нежным прикосновениям. Представь, что ее губы – бутон розы. Ты же не хочешь его уничтожить своими движениями? Поцелуй не должен быть быстрым. Не спеши, а также позволь партнерше наслаждаться процессом.



Большинство женщин отдают предпочтение нежным поцелуям и ласкам / Фото Unsplash

4. Ласки должны быть правильными

Как только вы вдвоем достаточно разогреетесь, нужно перейти на следующий уровень. Грудь и соски, например, чрезвычайно чувствительны и требуют нежных и мягких прикосновений. Следи за реакцией своей возлюбленной, чтобы убедиться что ей нравится, а что – нет. А также не забывай общаться с ней. Молчание в постели – не лучший партнер.

5. Дай ей немного времени

Даже если ты на все 100 процентов уверен, что она достаточно возбуждена, – не нужно сразу же бросаться на нее. Дай ей еще несколько минут, поглаживая ее тело. Продолжай дарить удовольствие, чтобы она чувствовала себя максимально уютно и хорошо рядом с тобой. Не стоит вести себя так, будто ты целый день только этого и ждал, чтобы попасть ей в трусики.



Не спеши сразу же переходить к сексу / Фото Unsplash

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