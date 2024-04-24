В одному зі своїх останніх відео, викладених на ютуб-каналі, Браян Джонсон поділився одним інгредієнтом, пише Men 24. Мільйонер запевняє, що з його допомогою вдається залишатися молодим.

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Цей смачний інгредієнт дозволяє йому залишатися молодим

Звернімо увагу! Приймати на віру те, що сказав Браян Джонсон, не варто. Якщо ти прагнеш покращити самопочуття, то звернися до лікарів, які допоможуть тобі з допомогою дієт і фізичної активності відтермінувати біологічні процеси в організмі.

А тепер повернімося до нашого 46-річного героя. IT-мільйонер відомий у мережі тим, що він займається біохакінгом. Згідно з деякими джерелами, чоловік вклав у прокачування себе шалену суму – близько 500 мільйонів доларів. Причому більшу частину – на те, щоб помолодшати. Власне, це і дозволило йому стати популярним і водночас суперечливим персонажем.

Раніше він запевняв, що зумів відмотати біологічний годинник на цілих вісім років. Він навіть надав докази. Аналізи, які продемонстрував Джонсон, показували, що його легені та шкіра у тому стані, як у молодих людей.

IT-мільйонер у ролику поділився хитрістю, яка дозволила йому "обдурити смерть". Каже, що для цього він щоденно ласує шоколадом.



Мільйонер каже, що щоденно їсть шоколад / Фото з інстаграму Джонсона

Іноді ми не робимо того, що корисно для нас. Правильний тип високоякісного какао корисний для здоров'я, мозку, серця і настрою. Якщо ви хочете купити високоякісний шоколад, зверніть увагу на кілька речей: по-перше, це чисте какао; по-друге, він має бути не голландським; і по-третє, перевірте його на вміст важких металів,

– порадив мільйонер.

А ще він поділився ще однією своєю думкою. Вона стосується твердження, що продукти, які з'являються на прилавках супермаркетів, пройшли певний процес, який свідчить про те, що вони безпечні. Джонсон вважає, що це не відповідає дійсності.

Оці його міркування – квіточки. Щоб зрозуміти, на що він готовий для вічної молодості, слід трішки відмотати історію. Так, раніше він навіть вводив собі кров власного сина, щоб омолодитися. Причому це лише частина від його "Проєкту Blueprint". Мовиться про вкрай непростий розпорядок дня, який містить також безліч суворих вправ, а також чітко розписану дієту.



Джонсон вливав у себе кров свого сина / Фото з інстаграму Джонсона

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Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.