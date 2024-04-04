Не руки і аж ніяк не ноги: хірургиня назвала частину тіла, які вказує на розмір пеніса

Вона розвінчує кілька серйозних міфів. Хірургиня, що спеціалізується на сексуальному здоров'ї, каже, що не можна визначити розмір пеніса чоловіка, просто подивившись на його руки і ноги.

Доктор Рена Малік зробила цю заяву в подкасті "Щоденник СЕО", зруйнувавши стереотип про те, що чоловіки, які носять великі черевики, мають більший член.

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Однак хірургиня, яка практикує у Беверлі-Хіллз та Ірвіні, штат Каліфорнія, сказала, що є одна частина тіла, яка може точно вказати на розмір чоловічого члена.

Є одне дослідження, японське, в якому вивчали тільки японських чоловіків, тому є певні обмеження, але вони виміряли всі ці частини тіла і довжину пеніса, і виявили, що довжина носа корелює з довжиною пеніса, а не з довжиною руки чи ноги,

– заявив Малік.

Експерт не повідомила, чи бачила вона інші дослідження, що пов'язують розмір носа і пеніса, але сказала, що, безумовно, помітила зростання кількості пацієнтів, які панічно бояться за свій член. Малік каже, що хлопці, які хочуть подовжити свій член, можуть скористатися пристроєм для витягування.

"Це пристрої, призначені для подовження пеніса, але вони також призначені для чоловіків, які страждають на так звану хворобу Пейроні", – пояснила вона.

За даними клініки Майо, хвороба Пейроні – "це стан, при якому в глибоких тканинах під шкірою статевого члена утворюється фіброзна рубцева тканина", що спричиняє викривлену і болючу ерекцію.

Це також може призвести до вкорочення пеніса в ерегованому стані.

Малік каже, що тракційний пристрій може збільшити довжину пеніса до 2 сантиметрів. Однак чоловікам, які переймаються розміром свого пеніса, не варто боятися.



На розмір пеніса може вказати ніс / Фото halayalex

Минулого року інший лікар заявив, що більшість людей переоцінюють розмір середньостатистичного пеніса, і сказав, що більшість чоловіків ледве досягають понад 12,7 сантиметра, навіть коли вони тверді як камінь.

Доктор Джен Коул розповіла подробиці у відеоролику для тіктоку, намагаючись змінити очікування щодо придатків і зруйнувати гасло, що "розмір має значення".

Середній розмір м'якого пеніса – 9 сантиметрів, а середній розмір ерегованого – 13 сантиметрів. Ви це знали? Насправді він коротший, ніж багато хто може собі уявити,

– наголосила вона.

Яким би у тебе не був розмір члена – важливо вміти ним володіти та дарувати задоволення партнерці. До слова, зруйнуємо черговий міф: великий пеніс подобається далеко не всім.

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