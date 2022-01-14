Атмосфера Землі має 5 основних прошарків. Найнижче – тропосфера, далі стратосфера, мезосфера, термосфера й екзосфера.

Принцип поділу – здебільшого температурний. Також у кожному вищому прошаркові повітря рідше й менший тиск.

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Тропосфера

Відповідно, тропосфера – найнижча і найщільніша. До 75% всього повітря земної атмосфери – саме там. Завершується вона на висоті у 8 – 14,5 кілометра.

Більшість життя Землі зосереджена у ній. А ще у ній формується земна погода, і літають гелікоптери та літаки.

Це відбувається завдяки руху вгору теплого повітря, яке нагрівається від поверхні Землі, яка своєю чергою нагрівається від Сонця. І завдяки тому, що охололе повітря опускається, створюючи область високого тиску.

Стратосфера

Стратосфера починається над тропосферою і простягається приблизно на 50 кілометрів угору.

У цьому прошарку – більшість озону атмосфери Землі.

Озон захищає нас, поглинаючи шкідливі ультрафіолетові промені Сонця.

Мезосфера

Мезосфера простягається від стратосфери вгору на 85 кілометрів.

Там – найхолодніше, до мінус 90 градусів.

Також більшість метеорів згорають саме у цьому шарі.



Атмосфера Землі має 5 основних прошарків / Фото unsplash

Термосфера

Термосфера тягнеться від мезосфери аж на 600 кілометрів угору.

Так, її вважають частиною атмосфери Землі, а проте щільність повітря там настільки низька, що більшу частину цього прошарку зазвичай називають космічним простором.

Власне, саме туди літали космічні шатли, і саме там обертається навколо Землі МКС – Міжнародна космічна станція.

Екзосфера

NASA визначає екзосферу прошарком атмосфери, який тягнеться на 10 тисяч кілометрів угору.

Її склад – це здебільшого трішки водню і гелію.

Утім, їхні атоми дуже розсіяні.

Іоносфера як "бонус"

Насправді іоносферою називають прошарок, який містить мезосферу, термосферу та екзосферу.

Тут іони сонячного вітру стикаються з молекулами кисню та водню атмосфери Землі, у такий спосіб "збуджуючи" їх.

І саме тому ми маємо задоволення бачити полярне сяйво.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.