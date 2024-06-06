Ці авто найбільше надихали водіїв перевищити швидкість і отримати штраф: статистика США за 2024

Швидкість – це серйозна проблема. За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA), у США у 2022 році в автокатастрофах, пов'язаних з перевищенням швидкості, гинули 33 людини на день.

В останньому дослідженні Insurify перераховані моделі автомобілів, водії яких отримали найбільше штрафів за перевищення швидкості у 2024 році у США. У переліку є кілька сюрпризів. Це, наприклад, малопотужний Chevy Cruze Limited та практичний і економний Scion tC (обидва більше не продаються).

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"Переможцями" ж стали водії Subaru BRZ – шикарного спортивного автомобіля з кузовом "два плюс два". Саме вони є найбільшими порушниками, коли мовиться про перевищення швидкості. Кількість штрафів за для BRZ на 113% вища (17,7% зареєстрованих у США власників BRZ), ніж середній показник для всіх моделей (8,3%). Майже чверть власників BRZ мають понад 1 штраф за перевищення швидкості.

Чільна десятка авто зі штрафами за перевищення швидкості у 2024

Спортивні автомобілі, як правило, приваблюють водіїв, які люблять потужність і прискорення, що цілком зрозуміло. Спорткарами є 6 із 10 автомобілів у списку. Окрім BRZ, під номером 8 є схожий (але вже недоступний) Scion FR-S, під номером 3 – улюбленець ентузіастів VW GTI, а на 5 місці – Nissan 350Z.

Subaru WRX посідає 6 місце у списку, а Hyundai Genesis Coupe 2016 року випуску потужністю 348 кінських сил (нині знятий з виробництва) – 2 місце. Insurify повідомляє, що "майже 22% водіїв Genesis Coupe використовували цю потужність безвідповідально й отримали 1 або більше штрафів за перевищення швидкості".

Перевищення швидкості – це безвідповідальне використання водіями потужності автомобілів / Фото freepik

Аутсайдером опитування стала Toyota Yaris iA, яка розділила 10 місце з Chevy Malibu. Маючи всього 106 кінських сил, Yaris, здається, надихає на швидкість обережно, якщо можна так сказати. Близько 14,5% його водіїв були спіймані на перевищенні швидкості.

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Ось список авто, які мали найбільше штрафів за перевищення швидкості у 2024 році у США (у дужках – відсоток водіїв, які мають хоча б один штраф за перевищення швидкості):

Subaru BRZ (23,9).

Hyundai Genesis Coupe (21,9).

Volkswagen GTI (18,8).

Chevrolet Cruze (17,9).

Nissan 350Z (17,6).

Subaru WRX (16,9).

Scion tC (15,8).

Scion FR-S (15,2).

Chevrolet Malibu (14,5).

Toyota Yaris iA (14,5).

Що ж, пояснити водійські звички американців – як, зрештою, і українців – не завжди просто. Одні змусять тебе здивовано почухати потилицю, інші – кивати на знак згоди. До яких належить звичка перевищувати швидкість – суди сам.