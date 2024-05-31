Продуктивність будь-якої автівки значною мірою залежить від його роботи. Швидкість і потужність важливі, але люди все частіше хочуть машини з двигунами, які не підведуть і не потребуватимуть незручного і дорогого ремонту.
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5 автомобільних брендів, які мають найбільш надійні двигуни
- Ford. Він має довгу історію з двигунами. Фактично, першим винаходом Генрі Форда був двигун, який той згодом використав для свого першого автомобіля. Протягом усієї своєї історії двигуни Ford були синонімом продуктивності, надійності та довговічності, часто перевершуючи прогнози власників щодо пробігу їхніх автомобілів. А наполегливі двигуни 5.0 Coyote V8 та 3.5 V6 EcoBoost відкривають дорогу новим технологіям для автомобілів внутрішнього згоряння, гібридів та електромобілів.
- Chevrolet. General Motors створив незліченну кількість двигунів. Однак Chevrolet вирізняється серед дочірніх компаній GM своїми надійними двигунами, які не втрачають потужності навіть після кількох перевертань одометра. Його V8 є культовими. LS з 1997 року змінив 3 покоління і зарекомендував себе як простий в обслуговуванні та безвідмовний протягом усього терміну служби. 5,7-літровий LT1 оснащував Corvett і Camaro великою кількістю кінських сил у 1990-х. А нові двигуни V покоління щороку підіймають Chevrolet в рейтингу надійності J.D. Power.
Надійні двигуни – справжнє задоволення для водія, а ще й економія грошей / Фото DrazenZigic@freepik
- Lexus. У J.D. Power за 2023 рік Lexus очолив рейтинг, а модель RX названа найнадійнішим автомобілем на ринку (нарівні з Toyota C-HR). У 2024 розкішний бренд очолив свій сегмент і галузь загалом другий рік поспіль. Надійність стала візитною карткою Lexus. За даними RepairPal, власники Lexus зазвичай витрачають близько 551 долара на рік на технічне обслуговування та утримання. Оснащені двигунами 1UR-FE, 2JZ і 2GR, моделі Lexus (і деякі моделі Toyota) є одними з найнадійніших автомобілів, які ти можеш купити.
- Honda. Honda завоювала репутацію виробника двигунів, які можуть проїхати багато миль, не потребуючи нічого, окрім регулярного технічного обслуговування та догляду. Типовий термін служби автомобіля Honda – близько 200 000 миль. Та багато моделей перевершують найсміливіші очікування своїх власників – незалежно від того, чи має Honda двигун серії K (Honda Civic SI, Element, CR-V), J35 (Honda Pilot, Acura MDX, Honda Accord, Honda Odyssey), а чи H22A (седани та універсали Preludes та Accord SiR початку століття).
- Toyota. Неможливо стати найбільш продаваним та надійним брендом у світі, не створюючи чудових двигунів, які працюють стабільно добре. Протягом багатьох років Toyota випускає витривалі двигуни, які регулярно дарують власникам сотні тисяч миль задоволення від водіння. CarBuzz виділяє 3,5-літровий двигун V6 2GR, який приводив у рух багато найпопулярніших моделей бренду (Tacoma, Camry, Highlander і Avalon; Lexus ES, GS, IS і RX). Окремої згадки заслуговують двигуни 1JZ та 2JZ, а також сімейство двигунів UZ, якими оснащують розкішні седани, мікроавтобуси, пікапи (наприклад, Tundra) та позашляховики (як-от Land Cruiser, Sequoia та Lexus LX/GX).