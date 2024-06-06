В последнем исследовании Insurify перечислены модели автомобилей, водители которых получили больше всего штрафов за превышение скорости в 2024 году в США. В перечне есть несколько сюрпризов. Это, например, маломощный Chevy Cruze Limited и практичный и экономный Scion tC (оба больше не продаются).

Смотри также Вот 4 марки авто, которые теряют в цене быстрее всего

"Победителями" же стали водители Subaru BRZ – шикарного спортивного автомобиля с кузовом "два плюс два". Именно они являются крупнейшими нарушителями, когда речь идет о превышении скорости. Количество штрафов для BRZ на 113% выше (17,7% зарегистрированных в США владельцев BRZ), чем средний показатель для всех моделей (8,3%). Почти четверть владельцев BRZ имеют более 1 штрафа за превышение скорости.

Первая десятка авто со штрафами за превышение скорости в 2024 году

Спортивные автомобили, как правило, привлекают водителей, которые любят мощность и ускорение, что вполне понятно. Спорткарами являются 6 из 10 автомобилей в списке. Кроме BRZ, под номером 8 есть похожий (но уже недоступный) Scion FR-S, под номером 3 – любимец энтузиастов VW GTI, а на 5 месте – Nissan 350Z.

Subaru WRX занимает 6 место в списке, а Hyundai Genesis Coupe 2016 года выпуска мощностью 348 лошадиных сил (ныне снят с производства) – 2 место. Insurify сообщает, что "почти 22% водителей Genesis Coupe использовали эту мощность безответственно и получили 1 или более штрафов за превышение скорости".

Превышение скорости – это безответственное использование водителями мощности автомобилей / Фото freepik

Аутсайдером опроса стала Toyota Yaris iA, которая разделила 10 место с Chevy Malibu. Имея всего 106 лошадиных сил, Yaris, кажется, вдохновляет на скорость осторожно, если можно так сказать. Около 14,5% его водителей были пойманы на превышении скорости.

Стоит знать Вот 5 марок автомобилей с самыми надежными двигателями

Вот список авто, которые имели больше всего штрафов за превышение скорости в 2024 году в США (в скобках – процент водителей, которые имеют хотя бы один штраф за превышение скорости):

Subaru BRZ (23,9).

Hyundai Genesis Coupe (21,9).

Volkswagen GTI (18,8).

Chevrolet Cruze (17,9).

Nissan 350Z (17,6).

Subaru WRX (16,9).

Scion tC (15,8).

Scion FR-S (15,2).

Chevrolet Malibu (14,5).

Toyota Yaris iA (14,5).

Что же, объяснить водительские привычки американцев – как, в конце концов, и украинцев – не всегда просто. Одни заставят тебя удивленно почесать затылок, другие – кивать в знак согласия. К каким относится привычка превышать скорость – суди сам.