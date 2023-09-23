Від ділової зустрічі до повсякденної прогулянки – нейтральні кольори стануть твоїми союзниками, щоб ти мав крутий вигляд. Що це за кольори і як ти можеш використовувати їх у своєму вбранні, щоб бути бездоганним незалежно від нагоди? Розповідаємо на Men 24.

Дивися також До неможливості просто та дуже смачно: рецепт смачного коктейлю для крутих вихідних

Нейтральні кольори – що це таке

Білий – квінтесенція нейтрального кольору. У масовій культурі він уособлює чистоту і світло, а в чоловічій моді є надзвичайно універсальним. Біла сорочка – це основна річ, яка ніколи не виходить із моди. Поєднуй її з чиносами для повсякденного образу або з костюмом, щоб додати нотку вишуканості на офіційних заходах. Також білий чудово підходить для яскравих аксесуарів, таких як краватки, які додають ансамблю індивідуальності.

– квінтесенція нейтрального кольору. У масовій культурі він уособлює чистоту і світло, а в чоловічій моді є надзвичайно універсальним. Біла сорочка – це основна річ, яка ніколи не виходить із моди. Поєднуй її з чиносами для повсякденного образу або з костюмом, щоб додати нотку вишуканості на офіційних заходах. Також білий чудово підходить для яскравих аксесуарів, таких як краватки, які додають ансамблю індивідуальності. Сірий – нейтральний колір, який викликає асоціації зі стриманою елегантністю. Від світлих до темних тонів, сірий пристосовується до різних ситуацій та ідеально пасує до повсякденного стилю. Класичне поєднання – сірий костюм із білою сорочкою і краваткою в додаткових відтінках. Сірий також чудово підходить для багатошарового вбрання – наприклад, джемпер на сорочку або кежуальний піджак на футболку. Така універсальність дозволяє грати з різними рівнями формальності й створювати індивідуальний образ для кожного випадку.



Нейтральні кольори – найкращий союзник для чоловіка у створенні холодного вишуканого стилю / Фото freepik

Бежевий – нейтральний колір, який передає природність і тепло. Це чудовий вибір для повсякденних і розслаблених образів. Поєднуй бежеві штани з білою футболкою і білими кросівками, щоб створити свіжий і комфортний повсякденний образ. Також бежевий чудово поєднується з іншими нейтральними кольорами, дозволяючи створювати гармонійні та легкі комбінації.

– нейтральний колір, який передає природність і тепло. Це чудовий вибір для повсякденних і розслаблених образів. Поєднуй бежеві штани з білою футболкою і білими кросівками, щоб створити свіжий і комфортний повсякденний образ. Також бежевий чудово поєднується з іншими нейтральними кольорами, дозволяючи створювати гармонійні та легкі комбінації. Чорний – король позачасової елегантності. Цей колір миттєво надає вишуканості будь-якому вбранню. Чорний костюм є класичним вибором для офіційних заходів, але також можна включити цей відтінок у повсякденний стиль. Чорна футболка з темними джинсами й шкіряними туфлями створюють повсякденний образ із відтінком неформальності. Пам'ятай, що чорний може поглинати багато тепла, тому він ідеально підходить для вечірніх заходів або для прохолодної погоди.



Дізнайся про те, які бувають нейтральні кольори та як їх поєднувати / Фото freepik

Як поєднувати нейтральні кольори

Тепер, коли ти знаєш більше про нейтральні кольори, дізнайся, як їх поєднувати для створення чудового вбрання.

Монохром. Досліджуй силу монохромного образу, одягнувшись повністю в один нейтральний колір. Пограй з різними відтінками, щоб створити глибину образу.

Досліджуй силу монохромного образу, одягнувшись повністю в один нейтральний колір. Пограй з різними відтінками, щоб створити глибину образу. Тонкий контраст. Поєднуй два нейтральні кольори для тонкого, але ефективного контрасту. Наприклад, сірі штани з білою сорочкою або бежеві туфлі з чорним костюмом.

Поєднуй два нейтральні кольори для тонкого, але ефективного контрасту. Наприклад, сірі штани з білою сорочкою або бежеві туфлі з чорним костюмом. Кольорові акценти. Додай кольорові акценти за допомогою аксесуарів, таких як краватки, шарфи, ремені та годинники. Ці кольорові штрихи можуть покращити твій образ і виділити його на нейтральному фоні.

Важливо: нейтральні кольори – це основа універсального і завжди прохолодного гардероба. Їхня здатність адаптуватися до різних випадків і стилів робить їх розумним вибором для чоловіків, які шукають вишуканий і водночас повсякденний стиль. Експериментуй із різними поєднаннями й побачиш, як ці кольори стають твоїми найкращими союзниками, щоб ти завжди мав бездоганний вигляд.