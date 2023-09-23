От деловой встречи до повседневной прогулки – нейтральные цвета станут твоими союзниками, чтобы ты выглядел круто. Что это за цвета и как ты можешь использовать их в своих нарядах, чтобы быть безупречным независимо от случая? Рассказываем на Men 24.
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Нейтральные цвета – что это такое
- Белый – квинтэссенция нейтрального цвета. В массовой культуре он олицетворяет чистоту и свет, а в мужской моде чрезвычайно универсален. Белая рубашка – это основная вещь, которая никогда не выходит из моды. Сочетай ее с чиносами для повседневного образа или с костюмом, чтобы добавить нотку изысканности на официальных мероприятиях. Также белый отлично подходит для ярких аксессуаров, таких как галстуки, придающие ансамблю индивидуальности.
- Серый – нейтральный цвет, вызывающий ассоциации со сдержанной элегантностью. От светлых до темных тонов, серый приспосабливается к разным ситуациям и идеально подходит к повседневному стилю. Классическое сочетание – серый костюм с белой рубашкой и галстуком в дополнительных оттенках. Серый также прекрасно подходит для многослойной одежды – например, джемпер на рубашку или кэжуальный пиджак на футболку. Такая универсальность позволяет играть с разными уровнями формальности и создавать индивидуальный образ для каждого случая.
Нейтральные цвета – лучший союзник для мужчины в создании холодного изысканного стиля / Фото freepik
- Бежевый – нейтральный цвет, передающий естественность и тепло. Это отличный выбор для повседневных и расслабленных образов. Сочетай бежевые брюки с белой футболкой и белыми кроссовками, чтобы создать свежий и комфортный повседневный образ. Также бежевый отлично сочетается с другими нейтральными цветами, позволяя создавать гармоничные и легкие комбинации.
- Черный – король вневременной элегантности. Этот цвет мгновенно придает изысканности любому наряду. Черный костюм является классическим выбором для официальных мер, но также можно включить этот оттенок в повседневный стиль. Черная футболка с темными джинсами и кожаными туфлями создает повседневный образ с оттенком неформальности. Помните, что черный может поглощать много тепла, поэтому он идеально подходит для вечерних мероприятий или для прохладной погоды.
Узнай о том, какие бывают нейтральные цвета и как их сочетать / Фото freepik
Как совмещать нейтральные цвета
Теперь, когда ты знаешь больше о нейтральных цветах, узнай, как их сочетать для создания великолепного наряда.
- Монохром. Исследуй силу монохромного образа, одевшись полностью в один нейтральный цвет. Поиграй с разными оттенками, чтобы создать глубину образа.
- Тонкий контраст. Сочетай два нейтральных цвета для тонкого, но эффективного контраста. К примеру, серые брюки с белой рубашкой или бежевые туфли с черным костюмом.
- Цветовые акценты. Добавь цветные акценты с помощью аксессуаров, таких как галстуки, шарфы, ремни и часы. Эти цветовые штрихи могут улучшить образ и выделить его на нейтральном фоне.