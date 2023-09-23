От деловой встречи до повседневной прогулки – нейтральные цвета станут твоими союзниками, чтобы ты выглядел круто. Что это за цвета и как ты можешь использовать их в своих нарядах, чтобы быть безупречным независимо от случая? Рассказываем на Men 24.

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Нейтральные цвета – что это такое

Белый – квинтэссенция нейтрального цвета. В массовой культуре он олицетворяет чистоту и свет, а в мужской моде чрезвычайно универсален. Белая рубашка – это основная вещь, которая никогда не выходит из моды. Сочетай ее с чиносами для повседневного образа или с костюмом, чтобы добавить нотку изысканности на официальных мероприятиях. Также белый отлично подходит для ярких аксессуаров, таких как галстуки, придающие ансамблю индивидуальности.

– квинтэссенция нейтрального цвета. В массовой культуре он олицетворяет чистоту и свет, а в мужской моде чрезвычайно универсален. Белая рубашка – это основная вещь, которая никогда не выходит из моды. Сочетай ее с чиносами для повседневного образа или с костюмом, чтобы добавить нотку изысканности на официальных мероприятиях. Также белый отлично подходит для ярких аксессуаров, таких как галстуки, придающие ансамблю индивидуальности. Серый – нейтральный цвет, вызывающий ассоциации со сдержанной элегантностью. От светлых до темных тонов, серый приспосабливается к разным ситуациям и идеально подходит к повседневному стилю. Классическое сочетание – серый костюм с белой рубашкой и галстуком в дополнительных оттенках. Серый также прекрасно подходит для многослойной одежды – например, джемпер на рубашку или кэжуальный пиджак на футболку. Такая универсальность позволяет играть с разными уровнями формальности и создавать индивидуальный образ для каждого случая.



Нейтральные цвета – лучший союзник для мужчины в создании холодного изысканного стиля / Фото freepik

Бежевый – нейтральный цвет, передающий естественность и тепло. Это отличный выбор для повседневных и расслабленных образов. Сочетай бежевые брюки с белой футболкой и белыми кроссовками, чтобы создать свежий и комфортный повседневный образ. Также бежевый отлично сочетается с другими нейтральными цветами, позволяя создавать гармоничные и легкие комбинации.

– нейтральный цвет, передающий естественность и тепло. Это отличный выбор для повседневных и расслабленных образов. Сочетай бежевые брюки с белой футболкой и белыми кроссовками, чтобы создать свежий и комфортный повседневный образ. Также бежевый отлично сочетается с другими нейтральными цветами, позволяя создавать гармоничные и легкие комбинации. Черный – король вневременной элегантности. Этот цвет мгновенно придает изысканности любому наряду. Черный костюм является классическим выбором для официальных мер, но также можно включить этот оттенок в повседневный стиль. Черная футболка с темными джинсами и кожаными туфлями создает повседневный образ с оттенком неформальности. Помните, что черный может поглощать много тепла, поэтому он идеально подходит для вечерних мероприятий или для прохладной погоды.



Узнай о том, какие бывают нейтральные цвета и как их сочетать / Фото freepik

Как совмещать нейтральные цвета

Теперь, когда ты знаешь больше о нейтральных цветах, узнай, как их сочетать для создания великолепного наряда.

Монохром. Исследуй силу монохромного образа, одевшись полностью в один нейтральный цвет. Поиграй с разными оттенками, чтобы создать глубину образа.

Исследуй силу монохромного образа, одевшись полностью в один нейтральный цвет. Поиграй с разными оттенками, чтобы создать глубину образа. Тонкий контраст. Сочетай два нейтральных цвета для тонкого, но эффективного контраста. К примеру, серые брюки с белой рубашкой или бежевые туфли с черным костюмом.

Сочетай два нейтральных цвета для тонкого, но эффективного контраста. К примеру, серые брюки с белой рубашкой или бежевые туфли с черным костюмом. Цветовые акценты. Добавь цветные акценты с помощью аксессуаров, таких как галстуки, шарфы, ремни и часы. Эти цветовые штрихи могут улучшить образ и выделить его на нейтральном фоне.

Важно: нейтральные цвета – это основа универсального и всегда прохладного гардероба. Их способность адаптироваться к разным случаям и стилям делает их разумным выбором для мужчин, которые ищут изысканный и одновременно повседневный стиль. Экспериментируй с разными сочетаниями и увидишь, как эти цвета становятся твоими лучшими союзниками, чтобы ты всегда выглядел безупречно.