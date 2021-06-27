Які духи пасуватимуть чоловікові у різних випадках життя
Джерело:GQ
Користуєшся одним парфумом упродовж дня, а не різним для різних випадків? Маємо кілька рекомендацій якраз для тебе.
Зокрема, щодо того, що так робити не варто. Одного запаху на всі випадки життя – недостатньо. Аби вразити друзів та колег, треба мати в запасі бодай кілька варіантів парфумів.
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Які аромати вживати у різних ситуаціях
Ранок
Зранку – легкий аромат. Тоді людина часто рухається інтенсивніше, тому сильні аромати можуть трохи дратувати.
- Ідеальний для кожного чоловіка – свіжий, простий запах (квітковий, цитрусовий або земляний).
Робота
В офісі варто уникати занадто сильних есенцій, оскільки це може дратувати вже колег.
- Тут теж потрібна свіжість, але трішечки епатажніша – наприклад, цитрусовий аромат у поєднанні з деревним.
Саме такі прості поєднання ідеально пасуватимуть для ділових зустрічей.
Свіжі прості аромати пасуватимуть і зранку, і на роботі / Фото unsplash
Вечір
А от тут вже можна використати солодші, сильніші аромати. Як-от мед, ваніль, кава чи шоколад.
- Їхні комбінації непогано пасуватимуть і для вечері з друзями, і для романтичного побачення.
Гулянки
Актуально, наприклад, під час весілля, коли свято плавно перетікає з ранку у ніч.
- Тоді краще використати універсальний квітковий аромат, але не дуже сильний. Можна і з цитрусовою ноткою.
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