В частности, о том, что так делать не стоит. Одного запаха на все случаи жизни – недостаточно. Чтобы впечатлить друзей и коллег, надо иметь в запасе хотя бы несколько вариантов духов.

Стоит знать Татуировки, шоу байкеров и коктейли на Nemiroff: в Киеве пройдет фестиваль Tattoo Collection

Какие ароматы употреблять в различных ситуациях

Утро

Утром – легкий аромат. Тогда человек часто движется интенсивнее, поэтому сильные ароматы могут немного раздражать.

Идеальный для каждого мужчины – свежий, простой запах (цветочный, цитрусовый или земляной).

Работа

В офисе стоит избегать слишком сильных эссенций, это может раздражать уже коллег.

Здесь тоже нужна свежесть, но немного более эпатажная – например, цитрусовый аромат в сочетании с древесным.

Именно такие простые сочетания идеально подойдут для деловых встреч.



Свежие простые ароматы подойдут и утром, и на работе / Фото unsplash

Вечер

А вот здесь уже можно использовать сладкие, сильные ароматы. А именно мед, ваниль, кофе или шоколад.

Их комбинации неплохо подойдут и для ужина с друзьями, и для романтического свидания.

Гулянки

Актуально, например, во время свадьбы, когда праздник плавно перетекает с утра в ночь.

Тогда лучше использовать универсальный цветочный аромат, но не очень сильный. Можно и с цитрусовой ноткой.