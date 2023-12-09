Однако некоторые слова могут оказать длительное негативное влияние на чувство, доверие и самооценку нашего партнера. По мнению психотерапевтов, есть вещи, которые никогда не стоит говорить своему партнеру, поскольку они могут нанести серьезный вред вашим отношениям. Вот пять из них.

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1. "Ты такая же, как твои [отцы/брат/сестра/бывший]"

Сравнивать свою партнершу с кем-то другим, особенно с тем, с кем у него негативные отношения – это правильный способ оскорбить ее чувства и заставить ее почувствовать себя неадекватной.

Это также показывает, что ты не ценишь ее такой, какой она есть, и что у тебя нереалистичные ожидания от нее. Вместо того чтобы сравнивать, попробуй сосредоточиться на сильных сторонах и качествах твоей партнерши и выразить свою благодарность за них.



Не стоит сравнивать ее с другими / Фото Drazen Zigic

2. "Ты всегда/никогда [что-то] не делаешь"

Использование абсолютных слов типа "всегда" или "никогда" может заставить твою партнершу почувствовать себя атакованной и незащищенной. Она также может почувствовать, что ты не замечаешь и не признаешь моменты, когда она делает что-то правильно или когда она пытается измениться.

Вместо того чтобы использовать обобщение, старайся говорить о том, что тебя беспокоит, конкретно и фактологически, и используй "Я"-выражения, чтобы выразить свои чувства и потребности.

3. "Если бы ты меня любила, ты бы [сделала что-нибудь]"

Это форма манипуляции и обвинения, которая может подорвать доверие и уважение ваших отношений. Она также может заставить твою партнершу почувствовать, что ты не ценишь ее мысли, предпочтения или границы, и что ты заботишься только о своих собственных потребностях.

Вместо того чтобы использовать условную любовь, старайся уважать выбор и самостоятельность твоей партнерши, а также идти на компромисс, когда это возможно.

4. "Ты такая [негативная/критическая/упрямая/и т.д.]"

Фразы такого типа могут нечаянно задеть чувство твоей партнерши и заставить ее защищаться. Это может выглядеть так, будто ты не принимаешь ее такой, как она есть, и не хочешь, чтобы она изменилась.

А эффективнее объяснить, какие конкретные действия или ситуации тебя беспокоят. Рассказ о том, что ты испытываешь через эти действия, используя "Я"-высказывания, например, "Я расстраиваюсь, когда..." или "Мне нужно поговорить о...", помогает партнерше понять твои эмоции, не испытывая при этом критики.

Речь идет о том, чтобы найти способы общения, которые помогут вам обоим лучше понимать друг друга и работать вместе, чтобы сделать вещи более гладкими.



Такие фразы могут задеть ее чувства / Фото Stefa Merpik

5. "Безразлично"

Говоря "безразлично" во время спора, ты можешь нечаянно передать чувство пренебрежения или отсутствия интереса к тому, что говорит твоя партнерша. У нее может показаться, что ее игнорируют или что ее мысли и чувства не имеют значения. Это может создать барьер в общении и решении проблем.

В то же время, проявляя искреннюю заинтересованность, активно слушая и сопереживая точку зрения партнерши, ты можешь способствовать созданию более открытой и заботливой атмосферы в ваших отношениях. Выделение времени на то, чтобы понять точку зрения друг друга, может помочь укрепить вашу связь и создать пространство, где вы оба чувствуете, что вас ценят.

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Не забывай, что путь к счастливым и гармоничным отношениям лежит также через правильную коммуникацию. Старайся избегать ситуаций, когда какая-то одна фраза может крайне негативно повлиять на климат между вами.