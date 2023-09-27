У новому звіті NASA йдеться про те, що місячна програма Artemis є прикладом того, як реалізовувати "етичні та суспільні міркування". "Плануючи майбутні місії, ми маємо можливість переконатися, що вони втілюють основну цінність NASA – інклюзивність, і залучити нові голоси, гарантуючи, що у нас буде справді глобальний, репрезентативний альянс, оскільки ми досліджуємо глибокий космос на благо всіх", – сказала представниця NASA Еллен Ґертсен.
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Звіт на 65 сторінках підсумовує дискусію в Управлінні технологій, політики та стратегії (OTPS) NASA. "Учасники обговорювали ключові етичні проблеми космічних польотів і те, як етичні, правові та соціальні наслідки розглядаються в інших наукових дослідженнях з потенційно глибокими соціальними наслідками", – пишуть представники NASA в цій же заяві.
У NASA назвали ключові політичні та етичні проблеми, які викличе новий політ на Місяць
Зараз NASA розглядає, які політичні питання виникнуть у зв'язку з першою за півстоліття висадкою на Місяць. У ньому наведені ключові висновки, зроблені під час обговорень:
- Розподіл переваг космічної діяльності.
- Роздуми про основні цінності для досліджень.
- Визначення сталості діяльності на Місяці.
- Розгляд впливу космічної діяльності на довкілля на Землі.
- Спільний доступ до ключових об'єктів на Місяці.
- Культурні особливості, пов'язані з діяльністю на Місяці.
OTPS розгляне потенційні рішення з етичними й соціальними наслідками в рамках цього дослідження і подальших обговорень з керівництвом NASA та міжнародними партнерами NASA,
– вказано у звіті.
Звернімо увагу: між 1969 і 1972 роками 12 астронавтів побували на Місяці в рамках програми "Аполлон". Але тоді вибір астронавтів був вузьким, частково через те, що військова служба була відкрита лише для білих чоловіків, а частково через те, що суспільство в цілому було менш інклюзивним, ніж сьогодні.
Artemis має на меті це змінити. Вже відомо, що перша жінка і перша кольорова людина покинуть низьку навколоземну орбіту та ступлять на Місяць у найближчому майбутньому.
Різні виміри різноманітності – за такими параметрами, як стать, сексуальна орієнтація чи культурне походження – ймовірно, також прийдуть з майбутніми екіпажами, адже й діючі астронавти NASA вже представляють корінних американців, ЛГБТК+ групи та різні національності.
NASA також вперше залучить міжнародні агентства до участі в програмі "Артеміда". До прикладу, у складі "Артеміди-2" є перший неамериканець, призначений для участі в місії на Місяць: Джеремі Хансен з Канадського космічного агентства. У майбутніх місіях візьмуть участь також астронавти Європейського космічного агентства та Японського агентства аерокосмічних досліджень.