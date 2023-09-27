В новом отчете NASA говорится, что лунная программа Artemis является примером того, как реализовывать "этические и общественные соображения". "Планируя будущие миссии, мы имеем возможность убедиться, что они олицетворяют основную ценность NASA – инклюзивность, и привлечь новые голоса, гарантируя, что у нас будет действительно глобальный, репрезентативный альянс, поскольку мы исследуем глубокий космос во благо всех", – сказала представительница NASA Эллен Гертсен.

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Отчет на 65 страницах подводит итоги дискуссии в Управлении технологий, политики и стратегии (OTPS) NASA. "Участники обсуждали ключевые этические проблемы космических полетов и то, как нравственные, правовые и социальные последствия рассматриваются в других научных исследованиях с потенциально глубокими социальными последствиями", – пишут представители NASA в этом же заявлении.

В NASA назвали ключевые политические и этические проблемы, которые вызовет новый полет на Луну

Сейчас NASA рассматривает, какие политические вопросы возникнут в связи с первой за полвека высадкой на Луну. В нем приведены ключевые выводы, сделаны в ходе обсуждения:

Распределение преимуществ космической деятельности.

Размышления об основных ценностях для исследований.

Определение постоянства деятельности на Луне.

Рассмотрение влияния космической деятельности на окружающую среду на Земле.

Общий доступ к ключевым объектам на Луне.

Культурные особенности, связанные с деятельностью на Луне.

OTPS рассмотрит потенциальные решения с нравственными и социальными последствиями в рамках этого исследования и дальнейших обсуждений с руководством NASA и международными партнерами NASA,

– указано в отчете.

Обратим внимание: между 1969 и 1972 годами 12 астронавтов побывали на Луне в рамках программы "Аполлон". Но тогда выбор астронавтов был узким, частично из-за того, что военная служба была открыта только для белых мужчин, а частично из-за того, что общество в целом было менее инклюзивным, чем сегодня.

Целью Artemis является это изменить. Уже известно, что первая женщина и первый цветной человек покинут низкую околоземную орбиту и ступят на Луну в ближайшем будущем.

Различные измерения разнообразия – по таким параметрам, как пол, сексуальная ориентация или культурное происхождение – вероятно, тоже придут с будущими экипажами, ведь и действующие астронавты NASA уже представляют коренных американцев, ЛГБТК+ группы и разные национальности.

NASA также впервые привлечет международные агентства для участия в программе "Артемида". К примеру, в составе "Артемиды-2" есть первый неамериканец, предназначенный для участия в миссии на Луну: Джереми Хансен из Канадского космического агентства. В будущих миссиях примут участие также астронавты Европейского космического агентства и Японского агентства по аэрокосмическим исследованиям.