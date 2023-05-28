Кросівки на розмір більше можуть змінити твою думку про спортивне взуття

Скажімо, забезпечуючи трохи більше місця для ніг, ти зменшуєш ймовірність того, що їм буде тісно або вони будуть обмежені в рухах. Достатня кількість вільного місця у взутті також запобігатиме дискомфорту, такому як натирання, мозолі або вростання нігтів. Погляньмо докладніше на ці плюси.

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Краща циркуляція крові

Дозволяючи взуттю сидіти вільніше, ти сприяєш кращій циркуляції крові у ногах. Занадто тісне взуття може стискати судини й обмежувати кровотік, що може призвести до оніміння й судом. Вибір більшого розміру гарантує, що ноги матимуть достатньо простору для оптимальної циркуляції крові, що сприятиме більшому комфорту під час повсякденної діяльності та занять спортом.

Зменшення ризику травмування

Носіння занадто тісного взуття може збільшити ризик травм. Стискаючи стопи, ти можеш натрапити на такі проблеми, як натоптиші, кісточки або молоткоподібні пальці. Крім того, тісне взуття може вплинути на рівновагу та стійкість, що також може збільшити ймовірність розтягнення зв'язок гомілковостопного суглоба або інших травм, пов'язаних з відсутністю належної підтримки. Вибір взуття більшого розміру забезпечує більше простору для природних рухів ніг і зменшує ймовірність травмування.

Важливо! Більший розмір має бути в міру. Не обирай занадто мішкуваті моделі – краще проконсультуйся з фахівцем. Також важливо пам'ятати, що кожна людина має різні потреби та вподобання щодо розмірів взуття. Отже, варто завжди приміряти його перед покупкою і переконатися, що ти відчуваєш себе комфортно і впевнено під час ходьби. При цьому слід оцінити свої індивідуальні потреби й приміряти різні розміри, щоб знайти ідеальну посадку.



Ідеальний розмір – це коли комфортно та ефективно / Фото fxquadro@freepik

Пристосованість до зміни розміру

Хочеш вір, хочеш ні, але ноги можуть змінювати розмір протягом дня або під впливом різних факторів, наприклад, набряків після інтенсивних фізичних навантажень або надмірної спеки. Обираючи більший розмір, ти даєш ногам можливість адаптуватися до цих змін без обмежень та дискомфорту. Це особливо корисно, якщо ти плануєш носити взуття протягом тривалого часу або в ситуаціях, коли ноги можуть набрякати, наприклад, під час подорожей або сидячої роботи.

Покращення спортивних результатів

Якщо ти спортсмен або регулярно займаєшся спортом, носіння взуття більшого розміру може позитивно вплинути на твої результати. Забезпечуючи більше простору для ніг, ти матимеш більше відчуття стабільності та свободи руху. Це може призвести до кращих результатів, адже дозволяє рухатися більш плавно і максимально використовувати свої спортивні здібності.

Використання ортопедичних устілок

Багато людей потребують носіння ортопедичних устілок, щоб виправити проблеми зі стопою або забезпечити додаткову підтримку. Якщо це стосується тебе, ймовірно, тобі додатковий простір у взутті необхідний, щоб зручно й ефективно розміщувати вставки.

Міцність і довговічність

Купуючи кросівки на розмір більше, ти також можеш продовжити термін служби свого взуття. Носіння тісних кросівок може спричинити більший тиск на матеріали та шви, внаслідок чого вони прослужать менше, ніж ти очікував. Вибір більшого розміру зменшить навантаження на взуття і допоможе зберегти його в кращому стані довше.



Отже, у взуття на розмір більше таки є кілька переваг, якщо це "більше" в міру / Фото freepik

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