Витамин В12, витамин D, фолиевая кислота, кальций и калий играют важную роль в организме человека, помогают поддерживать физическую форму и выполнять повседневную деятельность. Поэтому с возрастом потребление этих веществ становится более важным.
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Вот продукты для мужчин за 60, которые улучшат качество жизни
Какие же продукты позволят обеспечить себя этими желанными питательными веществами? Ответ дала диетолог Нмами Агарвал, основательница NmamiLife.
- Продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, которые являются ценными союзниками здоровья, поскольку помогают укрепить мозг и поддерживать здоровье сердца. Значительное количество таких кислот содержат орехи, жирная рыба, соя, семена чиа и семена льна.
- Продукты, богатые кальцием. Кости нуждаются в достаточном поступлении кальция, чтобы быть крепкими. Кальций также важен для регулирования артериального давления. Поэтому надо потреблять молоко и молочные продукты в целом, а также нут и зеленые листовые овощи. При этом следует уменьшить в рационе количество соли и кофе, а также насыщенных жиров.
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- Продукты, богатые клетчаткой. С возрастом стенки желудочно-кишечного тракта могут становиться тоньше, что повышает риски возникновения запоров. Поэтому клетчатка является одним из важнейших питательных веществ и должна быть в ежедневном рационе мужчин за 60. Поэтому следует потреблять цельные злаки, орехи, чечевицу, бобовые и, конечно же, фрукты и овощи.
- Продукты, богаты железом. Оно необходимо организму, поскольку помогает вырабатывать гемоглобин, который транспортирует кислород по телу. Дефицит железа может привести к усиленной утомляемости, анемии, а вот слишком высокое количество железа может вызвать проблемы с желудком. Поэтому следует добавить в рацион оптимальное количество зеленых листовых овощей, свеклы, чернослива, чечевицы и фасоли, орехов и семян, а также рыбы, птицы, бобов и чечевицы.
- Продукты, богатые витамином С (аскорбиновая кислота). Он также играет жизненно важную роль в организме, поскольку участвует во многих функциях, таких как образование коллагена, усвоение железа и поддержка здоровья зубов и костей. С возрастом может быть полезно увеличить потребление витамина С. Для этого надо больше употреблять цитрусовые, а также клубнику, перец и брокколи.