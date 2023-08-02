Відверто, у різних сферах внесок ШІ стає надзвичайно цінним, але його зростання і потенціал справді можуть мати безпосередній вплив на тисячі робочих місць. Тобто, під сумнівом майбутнє стількох же працівників по всьому світу.

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Он, голлівудські актори й сценаристи вже страйкували через це. А проте не так важко передбачити, які професії будуть захищені від заміни штучним інтелектом у майбутньому.

Це професії, пов'язані з соціальною роботою та психологією

Соціальна робота і психологія передбачають лікування і догляд за людьми з емоційними й психічними негараздами, а це вимагає емпатії, розуміння й емоційної чутливості. У цих аспектах штучний інтелект не може зрівнятися з людиною (поки що).

Це професії, пов'язані з освітою

ШІ може допомогти в навчанні, але людська взаємодія, емоційна стимуляція та адаптація до індивідуальних потреб учнів та студентів залишаються важливими. Вчителі та викладачі відіграють і продовжуватимуть відігравати фундаментальну роль в освіті.

Це професії, пов'язані з науковими дослідженнями й відкриттями

Хоча ШІ може прискорити збір і аналіз даних, людська творчість та інтуїція залишаються важливими у формулюванні гіпотез, плануванні експериментів та інтерпретації результатів у багатьох галузях науки.



Є низка професій, які захищеніші від заміни штучним інтелектом / Фото freepik

Це професії, що передбачають висококваліфіковану ручну роботу

Деякі завдання, що вимагають тонкої й точної моторики в складних умовах, такі як хірургія, певні види ремесел і технічний ремонт, може бути важко повністю автоматизувати.

Це професії, пов'язані з художньою творчістю

Унікальні художні та творчі здібності людини, як-от живопис, літературна творчість, музична композиція, дизайн одягу, штучному інтелекту важко повністю повторити.

Це професії, пов'язані з особистим доглядом

Професії, пов'язані з доглядом за людьми, такі як медсестри, доглядальниці за людьми похилого віку та медичні асистенти, передбачають значну людську взаємодію та особливу турботу, які штучному інтелекту важко замінити.

Що ж у підсумку? Деякі професії можуть бути стійкішими до заміни ШІ, але він може доповнити або покращити їх. Тож вирішальне значення матиме те, наскільки майбутні фахівці будуть готові до змін на ринку праці.