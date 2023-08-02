Откровенно, в различных областях вклад ИИ становится чрезвычайно ценным, но его рост и потенциал действительно могут оказывать непосредственное влияние на тысячи рабочих мест. То есть, под вопросом будущее стольких же работников по всему миру.

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Вон, голливудские актеры и сценаристы уже бастовали из-за этого. Однако не так трудно предсказать, какие профессии будут защищены от замены искусственным интеллектом в будущем.

Это профессии, связанные с социальной работой и психологией

Социальная работа и психология предполагают лечение и уход за людьми с эмоциональными и психическими недостатками, что требует эмпатии, понимания и эмоциональной чувствительности. В этих аспектах искусственный интеллект не может сравниться с человеком (пока).

Это профессии, связанные с образованием

ИИ может помочь в обучении, но человеческое взаимодействие, эмоциональная стимуляция и адаптация к индивидуальным потребностям учеников и студентов остаются важными. Учителя и преподаватели играют и будут играть фундаментальную роль в образовании.

Это профессии, связанные с научными исследованиями и открытиями

Хотя ИИ может ускорить сбор и анализ данных, человеческое творчество и интуиция остаются важными в формулировании гипотез, планировании экспериментов и интерпретации результатов во многих областях науки.



Есть ряд профессий, которые защищены от замены искусственным интеллектом / Фото freepik

Это профессии, предусматривающие высококвалифицированную ручную работу

Некоторые задачи, требующие тонкой и точной моторики в сложных условиях, такие как хирургия, определенные виды ремесел и технический ремонт, может быть трудно полностью автоматизировать.

Это профессии, связанные с художественным творчеством

Уникальные художественные и творческие способности человека, например живопись, литературное творчество, музыкальная композиция, дизайн одежды, искусственному интеллекту трудно полностью повторить.

Это профессии, связанные с личным уходом

Профессии, связанные с уходом за людьми, такие как медсестры, сиделки с пожилыми людьми и медицинские ассистенты, предусматривают значительное человеческое взаимодействие и особую заботу, которые искусственному интеллекту трудно заменить.

Что же в итоге? Некоторые профессии могут быть более устойчивыми к замене ИИ, но он может дополнить или улучшить их. Так что решающее значение будет иметь то, насколько будущие специалисты будут готовы к изменениям на рынке труда.