За словами сімейного терапевта Ренді Гюнтера, більшість людей зосереджуються на пошуку когось, хто може мати однакові смаки, з ким виникає хімія, хто незалежний чи впевнений у собі.

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Так, усе це може мати певне значення спочатку. Але це точно не ключі до стосунків, які будуватимуться роками – через злети та падіння. Так, будуть хороші та погані моменти. І все залежить від того, чи вдасться вам впоратися з останніми.

Ознаки того, що ви разом надовго

Ось чому упродовж усієї своєї професійної кар'єри експертка зрозуміла, що для того, щоб пара була на все життя, вона повинна відповідати іншим типа якостей. Зазвичай вони не цікаві для нас, коли ми лише починаємо стосунки.

Для Гюнтер таких характеристик 11. Вони "гарантують збереження та поглиблення кохання та відданості з часом". Мовиться про:

Скромність,

Неупередженість,

Прозорість,

Хоробрість,

Бути цікавим та цікавитися,

Стійкість,

Відповідальність,

Гумор,

Підтримка / Турбота,

Щедрість,

Комфорт із самим собою.



Ці якості допоможуть побудувати міцні та щасливі стосунки / Фото cookie_studio

Звичайно, подібно до того, як одні шукають це в людині, інші шукають це в собі. Адже саме ці якості допоможуть за потреби домовлятися, справлятися з викликами, дбати про свою кохану людину, коли їй це потрібно. Ці якості дозволять шукати підтримку, а не віддалятися один від одного. Так, з усім цим з часом стикається не одна пара. І це лише вершинка айсберга.

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Чи можемо ми знайти когось з усіма цими характеристиками? Це здається неможливим, але правильний партнер захоче опанувати ці якості. Він захоче бути відповідальним, щедрим, стійким, справедливим. У вас їх може не бути від початку, але ви можете розвивати їх разом з часом. Головне зрозуміти, що без них вам обом буде складніше.