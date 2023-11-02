Но, кажется, иногда люди забывают, что над отношениями нужно работать и что нужно быть готовым к неудобным или интенсивным разговорам. Их не миновать, чтобы все сложилось хорошо и оставалось хорошим в течение длительного времени.

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Чтобы быть счастливыми в паре, нужно выработать хорошие повадки, работать над сближением, иметь хороший секс, проводить время вместе и работать над проблемами. Но также нужно иметь хорошую коммуникацию и создать пространство, где вы можете говорить обо всем безопасно, открыто и честно.

Психология говорит нам, что счастливые пары или отношения – это те, кто делится тем, что думает, что чувствует, те, кто знает, что они могут сказать друг другу все, что угодно, и что их услышат и поймут. Ведь молчание, сдерживание или вера в то, что другой человек может прочитать ваши мысли, – это рецепт катастрофы, который не только вызывает недоразумение, но может создать дистанцию и в конце концов все разрушить.

И речь идет не только о сериале, который ты смотришь, концерте, на который ты собираешься на выходных, или видео, которые заставили тебя смеяться в течение недели, а о важных вещах, которые играют ключевую роль в ваших отношениях.

1. Разговор о сексе

Разговоры о сексе очень важны, поскольку они помогают понять вкусы и предпочтения каждого человека, узнать, что работает, а что нет, исследовать желания, фантазии и понять, чего хочет, нуждается и думает другой, чтобы секс стал лучше.

Но, как предупреждает Psychology Today, говоря о сексе, не стоит говорить о прошлом опыте и партнерах, а сосредоточьтесь на настоящем, на том, что вы оба хотели бы попробовать или чем интересуетесь, поскольку разговоры о прошлых партнерах и встречах могут вызвать дискомфорт, давление и неуверенность в своих силах.



Стоит обсудить свои нынешние ожидания / Фото lookstudio

2. Планы и ожидания будущего

Здесь следует рассмотреть такие темы, как деньги, дети, жизненные планы и будущие цели. Разговор об ожиданиях и планах помогает понять, находитесь ли вы на одной волне, ищете ли вы одно и то же, совместимы ли ваши видения, движетесь ли вы к одной цели и задаче, чтобы иметь лучшие стратегии для достижения желаемого.

Есть несовместимости, с которыми можно жить и которые не являются проблемой, но есть и такие, которые могут быть очень разрушительными, например, когда один хочет иметь большую семью, а другой не намерен иметь детей.

3. Истории и опыт друг друга

Обмен опытом, детскими историями, некоторыми прошлыми переживаниями и важными воспоминаниями помогает укрепить связь в отношениях. Но также важно понимать, кем является человек, с которым ты находишься, какие моменты и события сформировали его, и как каждое из них влияет на его настоящее и на то, кем он является, как в лучшую, так и в худшую сторону.

Благодаря этому можно узнать, например, о травмах, хороших моментах, жизненных перспективах, семейных отношениях пары и многом другом, что может помочь работать над отношениями и понять много важных вещей, открыть для себя традиции, образ мышления или даже то, почему партнер действует или реагирует определенным образом на разные вещи.



Стоит делиться личным опытом / Фото racool_studio

4. Границы

Всем людям нужны границы – на работе, с друзьями и в отношениях, чтобы иметь баланс, избегать проблем или не быть перегруженными, уставшими и истощенными.

В отношениях границы следует обсуждать с партнером, они должны быть четкими, исходить из уважения и основываться на понимании того, что это не правила, устанавливаемые для того, чтобы контролировать другого, а способ защитить друг друга и обеспечить лучшее сосуществование.

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Важно общаться в паре. Это позволяет лучше узнать друг друга, находить точки соприкосновения и строить счастливые и гармоничные отношения.