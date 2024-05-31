Ось 5 марок автомобілів з найнадійнішими двигунами

Усі основні компоненти авто однаково важливі для безпеки та продуктивності. Якщо будь-який виходить з ладу, автомобіль стає непридатним і вимагає грошей. Однак двигун – це серце машини.

Продуктивність будь-якої автівки значною мірою залежить від його роботи. Швидкість і потужність важливі, але люди все частіше хочуть машини з двигунами, які не підведуть і не потребуватимуть незручного і дорогого ремонту.

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5 автомобільних брендів, які мають найбільш надійні двигуни

Ford. Він має довгу історію з двигунами. Фактично, першим винаходом Генрі Форда був двигун, який той згодом використав для свого першого автомобіля. Протягом усієї своєї історії двигуни Ford були синонімом продуктивності, надійності та довговічності, часто перевершуючи прогнози власників щодо пробігу їхніх автомобілів. А наполегливі двигуни 5.0 Coyote V8 та 3.5 V6 EcoBoost відкривають дорогу новим технологіям для автомобілів внутрішнього згоряння, гібридів та електромобілів.

Він має довгу історію з двигунами. Фактично, першим винаходом Генрі Форда був двигун, який той згодом використав для свого першого автомобіля. Протягом усієї своєї історії двигуни Ford були синонімом продуктивності, надійності та довговічності, часто перевершуючи прогнози власників щодо пробігу їхніх автомобілів. А наполегливі двигуни 5.0 Coyote V8 та 3.5 V6 EcoBoost відкривають дорогу новим технологіям для автомобілів внутрішнього згоряння, гібридів та електромобілів. Chevrolet. General Motors створив незліченну кількість двигунів. Однак Chevrolet вирізняється серед дочірніх компаній GM своїми надійними двигунами, які не втрачають потужності навіть після кількох перевертань одометра. Його V8 є культовими. LS з 1997 року змінив 3 покоління і зарекомендував себе як простий в обслуговуванні та безвідмовний протягом усього терміну служби. 5,7-літровий LT1 оснащував Corvett і Camaro великою кількістю кінських сил у 1990-х. А нові двигуни V покоління щороку підіймають Chevrolet в рейтингу надійності J.D. Power.

Надійні двигуни – справжнє задоволення для водія, а ще й економія грошей / Фото DrazenZigic@freepik