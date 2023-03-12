Як розкрили? Скажімо, поглянувши на найкращі колаборації з тижнів моди в Мілані та Парижі. Отже, яке взуття носитимуть чоловіки у 2023? Та чи можна залишати улюблені кросівки?

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Що цікаво, у Business of Fashion нещодавно вказали, що споживачі за минулий рік купували кросівки не так активно, як у 2021. Але на 2023 прогнозують інше – відродження попиту.

З іншого боку, альтернативи кросівкам, такі як мокасини, черевики челсі чи ботильйони, стають дедалі популярнішими, а тривале домінування спортивного взуття дійсно похитнулося.



Який із трендів 2023 року можна назвати найдивнішим? Читай далі! / Колаж Men 24

Дещо важливе про взуття для чоловіків у 2023 році

Тож якими є найважливіші взуттєві тренди 2023 року для чоловіків? Ще кілька років тому домінував якийсь один тренд, але зараз їх декілька.

Масивні лофери. Товсте взуття, чи то лофери, чи то дербі, є ідеальним поєднанням елегантності та повсякденності. Вузький силует і благородний верх із гладкої шкіри вдало контрастують із товстою гумовою підошвою зі вставками. Все це надає взуттю особливо привабливого вигляду.

Товсте взуття, чи то лофери, чи то дербі, є ідеальним поєднанням елегантності та повсякденності. Вузький силует і благородний верх із гладкої шкіри вдало контрастують із товстою гумовою підошвою зі вставками. Все це надає взуттю особливо привабливого вигляду. Чоботи гаучо. Це, безумовно, один із максимально незвичайних взуттєвих трендів. А проте – чоботи гаучо представляють насправді дуже невимушений стиль. Тут ключове значення має посадка, тому таки варто інвестувати в таку пару – але тільки хорошої якості.



Посадка взуття має дуже вагоме значення, але не тільки в ній вся сіль / Колаж Men 24