Що чоловіки та жінки шукають у партнері? Усе залежить від того, для чого саме вони влаштували ці самі пошуки. На щастя, психологи вивчили безліч досліджень та суттєво спростили кожному задачу. Дізнайся, які чоловіки потрібні жінкам для інтрижок, а які – для тривалих стосунків.

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Які чоловіки приваблюють жінок найбільше

Відразу ж обмовимося, що ми не запропонуємо тобі універсальний перелік характеристик, які потрібно прокачувати. Комусь подобається наявність почуття гумору, комусь – високий інтелект. Ми ж відштовхуватимемося від результатів, опублікованих у журналі Psychology Today.

Якщо вірити відповідям респондентів, то більшість чоловіків намагаються обирати привабливих жінок. Натомість жінки хочуть уникнути у своєму житті агресивних чоловіків у довгострокових стосунках.

Що ж найважливіше для чоловіків? Для тривалих стосунків вони обирають привабливих, розумних і тих партнерок, з якими затишно. Якщо ж мовиться про одноразові або періодичні зустрічі, то тут важливішими будуть саме привабливість та пристрасність.



Для випадкових зустрічей жінки обирають пристрасних чоловіків / Фото Dainis Graveris

Жінкам, з іншого боку, потрібно, щоб партнер був розумним і надійним. Особливо коли йдеться про тривалі стосунки. Що ж стосується випадкових зустрічей, то вони шукають симпатичних і пристрасних партнерів. Як бачиш, у цьому випадку побажання чоловіків і жінок збігаються.

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Тож, якщо ти шукаєш панянку для ситуативних зустрічей, то ти повинен їй подобатися та бути досить гарячим парубком. А от для побудови тривалих і щасливих стосунків панянки обиратимуть саме тих, хто вирізняється мудрістю та надійністю. Пам'ятай про це.