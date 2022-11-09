Звісно, так, краще спитати безпосередньо – але чому б не спробувати й приємно здивувати за підказками астрології? Сьогодні на Men 24 розповімо про нюанси близькості з Овнами.

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Овен: амбіції та емоції

Оскільки Овни є першим знаком зодіаку – і наймолодшим – у ліжку вони поводяться відповідно до віку. Це знак вогню, тому вони пристрасні та дуже амбітні.

Овни – егоїстичні коханці. Їм подобається бути найкращими в ліжку, тому що вони хочуть бути першими в усьому, що роблять.

А це означає, що Овни щиро хочуть бути тими, хто принесе тобі найбільше оргазмів і хто збуджує тебе найбільше. Адже їм важливо почуватися особливими та привертати багато уваги.

А проте – Овни, як не прикро, частенько не залишаються поруч надовго. Тож слід насолоджуватися моментами, поки вони тривають. І зауваж, що Овен зверне на тебе увагу, тільки якщо ти присвячуватимеш йому увагу свою.



У парі з Овном слід насолоджуватися кожним моментом, поки вони є / Фото @cookie_studio

Якщо ти хочеш змусити її кров закипіти від пристрасті, дозволь собі трохи виявів ревнощів – це, ймовірно, найсильніший афродизіак для Овнів. Вони ж просто не можуть бути емоційно неагресивними.

Зі суто практичних речей для Овнів важлива заспокійлива та ніжна тактильність – особливо у зоні голови, волосся.

А от чого точно не треба робити – так це цілувати Овнів у задницю (як в прямому, так і в переносному сенсі). Овни самі люблять докладати зусиль, щоб бути хорошими коханцями.

Щодо поз: Овни люблять контролювати та бути на висоті, а отже – домінантні позиції. О, і обов'язково постав у спальні велике дзеркало.