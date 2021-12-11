Який зв'язок між соняшниковим насінням і здоров'ям чоловіка
11 грудня 2021 , 08:07Читать новость на русском
Джерело:Technology Networks
Насіння соняшника може згубно впливати на чоловіче здоров'я. Ні, це не ми стверджуємо, а вчені зі США.
Вони виявили, що у насінні є трохи особливих токсичних сполук. Їх всмоктує довге коріння соняшника глибоко з-під землі.
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То як впливає споживання соняшникового насіння на здоров'я
Насіння соняшника загалом корисне:
- Підвищений вміст вітаміну E добре впливає на структуру волосся. Гладшою стає шкіра.
- Поліненасичені жирні кислоти унормовують обмін речовин та стають на заваді (трішки) появі зайвих кілограмів.
Звісно, це якщо їсти насіння соняшника у помірних кількостях.
А проте серед вчених є міркування, що краще насіння соняшника вивести з раціону.Чому? Як пояснили вчені з Університету Мічигану, що у Сполучених Штатах Америки, це насіння часто забруднене токсином, який виробляють грибки Aspergillus. А він погано впливає на печінку, і через неї – на весь організм.
Соняшникове насіння, можливо, варто вивести з раціону / Фото unsplash
Чим замінити соняшникове насіння
Соняшникове насіння краще замінити насінням гарбузовим.
- Воно містить цинк, здатний боротися не тільки з облисінням, а й зі захворюваннями передміхурової залози, а отже – знижувати ризик появи простатиту.
- А ще воно містить інші мікроелементи, які посилюють рухливість сперматозоїдів (що особливо важливо для тих, хто планує стати батьком найближчим часом).