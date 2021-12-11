Какая связь между семенами подсолнуха и здоровьем мужчины
11 декабря 2021 , 08:07Читати новину українською
Источник:Technology Networks
Семена подсолнечника могут губительно влиять на мужское здоровье. Нет, это не мы утверждаем, а учёные из США.
Они обнаружили, что в семенах имеется несколько особых токсичных соединений. Их всасывают длинные корни подсолнечника глубоко из-под земли.
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Как влияет потребление подсолнечных семян на здоровье
Семена подсолнечника в общем полезны:
- Повышенное содержание витамина E хорошо влияет на структуру волоса. Более гладкой становится кожа.
- Полиненасыщенные жирные кислоты нормируют обмен веществ и препятствуют появлению лишних килограммов.
Конечно, это если есть семена подсолнечника в умеренных количествах.
Однако среди ученых есть мнение, что лучше семена подсолнечника вывести из рациона.Почему? Как объяснили ученые из Университета Мичигана в Соединенных Штатах Америки, эти семена часто загрязнены токсином, произведенным грибками Aspergillus. А он плохо влияет на печень и через нее – на весь организм.
Семечки подсолнечника, возможно, стоит вывести из рациона / Фото unsplash
Чем заменить семечки подсолнухов
Подсолнечные семена лучше заменить семенами тыквенными.
- Они содержат цинк, способный бороться не только с облысением, но и с заболеваниями предстательной железы, а следовательно – снижать риск появления простатита.
- А еще они содержат другие микроэлементы, усиливающие подвижность сперматозоидов (что особенно важно для тех, кто планирует стать отцом в ближайшее время).