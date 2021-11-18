Якщо перевести це на звичний нам "автомобільний" лік, це – 45 кілометрів на годину. Погодься, цифра вражає.
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Найбільша швидкість людини
З 2009 року, вже понад 12 років, ми маємо показник, який вважають максимальним для людини. Звісно, не звичайної – щоб його досягти (нагадаємо ще раз – 45 кілометрів на годину), треба тривалий час тренувалася.
- Учені та спортивні медики переконані, що цей показник досяг межі.
- Тобто, нові рекорди можливі, але, мовляв, хіба зі застосуванням заборонених препаратів.
Усейн Болт встановив рекорд, який іноді називають "вічним" / Фото unsplash
Чому 45 – це межа
Швидкість бігу людини залежить від багатьох факторів – зокрема, рівня підготовки, довжини кроку, дистанції, темпу руху. Бігти швидше за 45 кілометрів на годину людина наразі не може, бо на заваді стоять такі могутні бар'єри як:
- Кисневий дефіцит.
- Обмежена сила контакту ступні з поверхнею землі.
- Та обмежений час контакту ступні зі землею.
Що ж. Чекаємо, коли черговий умовний "Болт" спростує міркування вчених, а натомість доведе, що неможливого немає.