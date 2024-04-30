Як підтримати друга, який переживає розлучення

Підтримати друга, який переживає розрив стосунків чи розлучення, може бути непросто. Ми часто не маємо достатньо інструментів для цього. А ще й одразу виникають низка додаткових запитань.

Що треба сказати? Як довго можна говорити про це? Давати поради чи почекати? Телефонувати чи дати відпочити? Ба навіть відповіді на ці питання не є аксіомами, а залежать від нюансів у стосунках кожної людини.

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А проте є певні елементи, які можна взяти до уваги, підтримуючи друга, який переживає розлучення. На них звернула увагу письменниця та експертка з питань здоров'я та стосунків Дженсі Данн.

Організуй простір, де можна розслабитися

Коли люди переживають горе розлуки, вони можуть відчувати, що стали тягарем для інших. Вони часто не знають, як знайти баланс між розмовами про те, що їх турбує, і простором для того, щоб відпустити.

Вони часто не знають, як знайти баланс між розмовами про те, що їх турбує, і простором для того, щоб відпустити. Тому ти можеш організувати для друга простір, призначений тільки для вивільнення, щоб якщо він відчуває, що є щось, про що хочеться поговорити, то міг скористатися цим моментом і не соромитися говорити. Також і ти в цьому просторі зможеш зосередити свою енергію на конкретному моменті. Мовиться, наприклад, про півгодинну прогулянку двічі на тиждень, або про домашні посиденьки за футболом тощо.

Склади план на важкі часи

Під час розлучення не всі періоди однаково важкі. Будуть дні, коли мало що відбувається, але будуть і такі, коли треба підписувати папери, забирати речі або прощатися з сім'єю колишньої пари. Тоді дуже знадобиться друг поруч.

Будуть дні, коли мало що відбувається, але будуть і такі, коли треба підписувати папери, забирати речі або прощатися з сім'єю колишньої пари. Тоді дуже знадобиться друг поруч. У цьому сенсі ти можеш домовитися з людиною, яка розлучається, що на час, коли їй доведеться робити щось важке, сумне або зле, у неї буде план. Наприклад, якщо ти знаєш, що в середу буде складний процес, замов вечерю в місці, яке подобається, або додому.

Важливо коректно допомагати другові, якщо він переживає розлучення / Фото freepik

Нагадуй другові, що він все ще може розважатися

Під час розлуки найболючішою є думка про те, що якісь звичні речі чи дії, якими ми звикли насолоджуватися, тепер стануть недоступні, адже певної особливої людини більше немає в нашому житті. У такому випадку корисно повернутися до цих речей чи дій та займатися ними самостійно або з хорошими друзями.

адже певної особливої людини більше немає в нашому житті. У такому випадку корисно повернутися до цих речей чи дій та займатися ними самостійно або з хорошими друзями. Отже, запитай у свого друга, який переживає розлучення, що він любив робити зі своєю парою, і якщо це те, що він знову хоче пережити, ви можете зробити це разом. Наприклад, якщо він любив ходити в кіно щонеділі, ви можете робити це разом, започаткувавши нову традицію.

Повернися до того, чого не вистачає

Коли людина у стосунках, дружба може змінитися через рутину. І хоча найкраще навчитися підтримувати баланс між стосунками й дружбою, все ж є певні види діяльності з друзями, які людина робить не так часто, як раніше.

між стосунками й дружбою, все ж є певні види діяльності з друзями, які людина робить не так часто, як раніше. Якщо ти підтримуєш когось, хто переживає розлучення, запитай, за чим він найбільше сумує з часу до стосунків, і запроси його знову це пережити.

Не критикуй, а допомагай

Не варто говорити погано про колишню пару, це може посилити почуття провини. У цьому сенсі краще допомогти другові з наступними кроками.

У цьому сенсі краще допомогти другові з наступними кроками. Наприклад, допомогти оголосити про розставання всім, кому це необхідно, або простежити за юридичними процесами тощо. Краще супроводжувати та допомагати, ніж наповнювати атмосферу негативною енергією.

Поверни друга до самого себе