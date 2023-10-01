Адже родичі є важливою частиною життя більшості людей, їхня думка цінується і може мати величезну вагу. Плюс – тобі доведеться проводити з ними певний час. Тож якщо стосунки ваші не дуже хороші…
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Можуть виникнути як дрібні тертя, так і серйозні проблеми. Звісно, ти не можеш подобатися всім і завжди, але є кілька хитрощів, які можуть допомогти справити краще враження навіть на найвибагливіших людей.
Якщо ти не подобаєшся родині половинки – ось що можна зробити
- Перше знайомство має значення. Перша зустріч з родиною пари дуже важлива, бо кожну деталь (від того, у що ти одягнений, до того, як ти говориш) будуть ретельно вивчати. І дуже важливо, щоб ти справив гарне враження. Якщо все почнеться добре, буде більше шансів, що так воно і залишиться, і ти зможеш побудувати хороші стосунки з родиною. А це просто необхідно, оскільки ця сім'я також буде у твоєму житті.
- Розпитуй свою пару. Твоя половинка – це людина, яка найкраще знає своїх батьків, братів і сестер, знає, що їм подобається, чим вони цікавляться, якими видами спорту займаються, або навіть що їм можна привезти в подарунок, щоб справити враження. Тож розпитуй про них, про сімейну динаміку, про заборонені теми або навіть про те, як ти можеш зробити так, щоб ти їм більше подобався. Але це не означає, що ти маєш вдавати когось іншого.
Дослухайся до кількох порад, щоб побудувати добрі стосунки із родичами половинки / Фото freepik
- Будь добрим і уважним. Доброта, повага, пропозиція допомоги та добре ставлення до інших людей завжди будуть мати добрий вигляд. Добрі вчинки можуть допомогти тобі бути привабливішим (як особистість) і симпатичнішим, а також викликати емпатію і допомагати будувати зв'язки.
- Прагни проводити з ними більше часу. Якщо хочеш завоювати людину, перше, що потрібно зробити, це провести з нею час. Кажуть, потрібно провести з людиною 50 годин, щоб стати потенційним другом, і 200, щоб вона стала близькою. Тому долучайся до недільних сімейних обідів, ходи на дні народження, знайди місце, де можна проводити час з братами й сестрами половинки, та де ти сам відчував би себе розслаблено і комфортно.
- Якщо є конфлікт, усунь його. Ти маєш припинити думати, що конфлікти зникають самі собою або що вони забудуться з часом. Ні, ти маєш знайти спосіб усунути їх до того, як вони стануть більшими або до того, як сім'я твоєї пари прийде до думки, що ти насправді не бажаєш мати з ними хороші стосунки. Не займай оборонну чи наступальну позицію, а відкривай себе для змоги слухати, розуміти й шукати шляхи для відновлення стосунків. Часто все можна вирішити за допомогою доброї розмови.
- Знайди те, що об'єднує. Тобі не обов'язково бути фанатом номер один твого тестя чи найкращим другом зятя, але лад у родині може полегшити твоє життя. Ти можеш досягти цього, якщо знайдеш спільні інтереси, спільні заняття або теми, які усім подобаються, щоб спільне життя відбувалося більш природно і гладко, без необхідності когось до чогось примушувати.