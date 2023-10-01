Ведь родственники являются важной частью жизни большинства людей, их мнение ценится и может иметь огромный вес. Плюс – тебе придется проводить с ними некоторое время. Так что если ваши отношения не очень хорошие…
Смотри также Путь к вкусовым ощущениям: рецепт изысканного коктейля 20th Century
Могут возникнуть как мелкие трения, так и серьезные проблемы. Конечно, ты не можешь нравиться всем и всегда, но есть несколько хитростей, которые могут помочь произвести лучшее впечатление даже на самых взыскательных людей.
Если ты не нравишься семье половинки – вот что можно сделать
- Первое знакомство имеет большое значение. Первая встреча с семьей пары очень важна, потому что каждую деталь (от того, во что ты одет, до того, как ты говоришь), будут тщательно изучать. И очень важно, чтобы ты произвел хорошее впечатление. Если все начнется хорошо, будет больше шансов, что так и останется, и ты сможешь построить хорошие отношения с семьей. А это просто необходимо, поскольку эта семья тоже будет в твоей жизни.
- Расспрашивай свою пару. Твоя половинка – это человек, который лучше знает своих родителей, братьев и сестер, знает, что им нравится, чем они интересуются, какими видами спорта занимаются, или даже что им можно привезти в подарок, чтобы произвести впечатление. Так что расспрашивай о них, о семейной динамике, о запретных темах или даже о том, как ты можешь сделать так, чтобы ты им больше нравился. Но это не значит, что ты должен прикидываться кем-то другим.
Прислушайся к нескольким советам, чтобы построить хорошие отношения с родственниками половинки / Фото freepik
- Будь добрым и внимательным. Доброта, уважение, предложение помощи и хорошее отношение к другим людям всегда будут выглядеть хорошо. Хорошие поступки могут помочь тебе быть более привлекательным (как личность) и более симпатичным, а также вызвать эмпатию и помогать строить связи.
- Старайся проводить с ними больше времени. Если хочешь завоевать человека, первое, что нужно сделать, это провести с ним время. Говорят, нужно провести с человеком 50 часов, чтобы стать потенциальным другом, и 200, чтобы он стал близким. Поэтому приобщайся к воскресным семейным обедам, ходи на дни рождения, найди место, где можно проводить время с братьями и сестрами половинки, и где бы ты сам чувствовал себя расслабленно и комфортно.
- Если есть конфликт, устрани его. Ты должен прекратить думать, что конфликты исчезают сами по себе или что они забудутся со временем. Нет, ты должен найти способ устранить их до того, как они станут большими или до того, как семья твоей пары придет к мысли, что ты на самом деле не желаешь иметь с ними хорошие отношения. Не занимай оборонительную или наступательную позицию, а открывай себя для того, чтобы слушать, понимать и искать пути для восстановления отношений. Часто все можно решить с помощью хорошего разговора.
- Найди то, что объединяет. Тебе необязательно быть фанатом номер один твоего тестя или лучшим другом зятя, но порядок в семье может облегчить твою жизнь. Ты можешь добиться этого, если найдешь общие интересы, общие занятия или темы, которые всем нравятся, чтобы совместная жизнь проходила более естественно и гладко, без необходимости кого-то к чему-то принуждать.