Отже, якщо ти належиш до людей, які дивляться на мобільний телефон, коли він дзвонить, але не відповідають, хоча й повинні – ця стаття для тебе. Є прості поради, які допоможуть опанувати мистецтво телефонування.

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Телефонна розмова – неприродна ситуація

Багато людей зараз віддають перевагу месенджерам або надсиланню голосових повідомлень. Це природно, адже у таких випадках можна спокійно обдумати свої слова та чіткіше сформулювати думку. А от телефонна розмова – це неприродна ситуація, у якій учасники змушені без підготовки та швидко обмінюватися інформацією.

Сучасна молодь часто й не має такої практики, тому що майже ніколи не покладається на телефон. Як показує дослідження 2022 року, люди незадоволені тим, що:

Дзвінки переривають якісь справи, виривають із поточної ситуації.

Дзвінок надходить незалежно від того, зручно це чи ні.

Дзвінки крадуть час, адже ти ніколи не знаєш, скільки триватиме розмова, особливо з кимось надміру балакучим.

Дзвінки сповнені формальностей – доводиться провадити світську бесіду, поки дійдеш до суті.

Дзвінки можуть викликати стрес, адже у телефонній розмові на твою реакцію очікують негайно.

Спілкування через обмін текстовими повідомленнями або голосовими усіх цих недоліків позбавлене.

Зверни увагу: існує також телефонна тривожність – це поширена соціальна фобія. Ті, хто страждає на неї, бояться, наприклад, що їм бракуватиме слів під час розмови або що співрозмовник помітить їхнє нервування, тремтіння голосу, важке дихання тощо. Якщо цей страх дуже виражений, є сенс звернутися по професійну допомогу.

Але є вагомі причини для користування саме телефоном

Якщо ти не любиш розмовляти телефоном і уникаєш цього, коли це можливо, то не отримуєш відповідної практики. А отже, телефонні дзвінки й надалі залишатимуться неприємними.

Уникнення телефонних дзвінків на короткий час може принести полегшення, але ця стратегія хибна. До прикладу, уникнути телефонних дзвінків на роботі тобі навряд чи вдасться. Тому краще практикувати дзвінки в безневинних ситуаціях, а не лише тоді, коли вимагає ситуація і ти робиш через силу й похапцем.



Якщо телефонування спричиняє тобі дискомфорт, можна спробувати його позбутися / Фото DrazenZigic@freepik

Як побороти свій страх перед телефонними розмовами

Якщо ти боїшся втратити хід думок через нервування, просто занотуй найважливіші моменти перед розмовою: імена, дати, теми, які слід обговорити, та цілі, яких прагнеш досягти.

найважливіші моменти перед розмовою: імена, дати, теми, які слід обговорити, та цілі, яких прагнеш досягти. Є люди, яким настільки незручно розмовляти телефоном, що вони навіть не дзвонять до перукаря, щоб записатися на стрижку. Зараз це можна зробити й онлайн, але краще використати таку просту нагоду, щоб потренуватися . Адже що може статися найгірше? Максимум – доведеться потім уточнити щось у месенджері.

. Адже що може статися найгірше? Максимум – доведеться потім уточнити щось у месенджері. Плануй свої дзвінки на визначений час: щоб мати бодай спокійне місце, де можна усамітнитися для розмови, та не мати інших справ, які б відвертати увагу та дратували.

свої дзвінки на визначений час: щоб мати бодай спокійне місце, де можна усамітнитися для розмови, та не мати інших справ, які б відвертати увагу та дратували. Коли нервуєш, твоє дихання стає швидким і поверхневим. Це створює відчуття, ніби тобі не вистачає повітря, щоб говорити – і змушує ще більше хвилюватися. Отже, перед телефонною розмовою і під час неї корисно сидіти прямо і зосереджуватися на видиху. Він має бути набагато довшим, ніж вдих.

Він має бути набагато довшим, ніж вдих. Іноді телефонні дзвінки можуть бути дійсно незручними – наприклад, з клієнтами, які скаржаться, але не хочуть шукати рішення, або з кимось, хто висуває до тебе вимоги, які ти не можеш виконати. Хороша новина: ти можеш підготуватися і до таких складних ситуацій. Наприклад, запиши кілька речень, які будеш спокійно зачитувати. Щось на кшталт: "На жаль, я не уповноважена особа, але радо дізнаюся, хто може вам у цьому допомогти, та повідомлю вам цю інформацію згодом".

Наприклад, запиши кілька речень, які будеш спокійно зачитувати. Щось на кшталт: "На жаль, я не уповноважена особа, але радо дізнаюся, хто може вам у цьому допомогти, та повідомлю вам цю інформацію згодом". Дуже важливо – не засуджуй себе за те, що тобі бракує практики, чи за те, що ти робив невдалі телефонні дзвінки. Прийми свій дискомфорт та прояви до себе ж розуміння і доброзичливість, ба навіть почуття гумору. Повір, не кожна розмова має бути ідеальною. Треба лише поступово виробити певну рутину.

за те, що тобі бракує практики, чи за те, що ти робив невдалі телефонні дзвінки. Прийми свій дискомфорт та прояви до себе ж розуміння і доброзичливість, ба навіть почуття гумору. Повір, не кожна розмова має бути ідеальною. Треба лише поступово виробити певну рутину. Як ми вже згадували, ти не самотній зі своєю телефонною проблемою. Якщо ж хочеш розв'язати проблему цілеспрямовано і швидко, можеш розглянути можливість відвідування телефонного тренінгу.

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