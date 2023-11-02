Найгарячіша планета Сонячної системи, де температура сягає рівня, достатнього для плавлення свинцю, здається малопридатною для життя, навіть найпростішого. Але, за новим дослідженням, у далекому минулому Венера була зовсім іншою.

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Мета цієї роботи, за словами дослідників, в тому, щоб допомогти нам зрозуміти еволюційне минуле планети. Але вона також може допомогти вченим зосередити свої пошуки життя в інших місцях Всесвіту.

Венера – "злий двійник" Землі чи провісник майбутнього

Команда під керівництвом Університету Брауна виявила потенційну тектонічну історію плит Венери за допомогою збору атмосферних даних та комп'ютерного моделювання. Результати показали, що нинішній склад атмосфери й поверхневий тиск Венери стали можливими лише в результаті того, що континентальні плити штовхали, тягнули й ковзали одна під одною.

Один з головних висновків: ми, швидше за все, мали дві планети одночасно в одній сонячній системі, які працювали в режимі тектоніки плит – тому самому режимі, який уможливив життя, яке ми бачимо на Землі сьогодні,

– сказав провідний автор дослідження, науковець з Місячного і планетарного інституту в Х'юстоні Метт Веллер.

Тут, на нашій планеті, протягом мільярдів років тектонічний процес сприяв формуванню багатьох геологічних особливостей Землі, враховуючи континенти та гори. І що важливо, тектоніка плит на Землі також призвела до хімічних процесів, які стабілізували температуру поверхні нашої планети, що зробило можливим виникнення життя.

Очевидно, що за температури поверхні 464 градуси за Цельсієм Венера розвивалася зовсім інакше, ніж Земля – дарма що її називають "двійником Землі" і що вона є найближчою до нас планетою. Однією з найпоширеніших причин такої розбіжності в еволюції було те, що поверхня Венери мала лише одну плиту, "застійну кришку". Можливо, ця тверда плита обмежувала рух і не давала газу просочуватися в атмосферу з її надр.

Можливо, ця тверда плита обмежувала рух і не давала газу просочуватися в атмосферу з її надр. Однак Веллер та його колеги вважають, що так було не завжди, і що планета, яка має схожі з Землею розмір, масу, об'єм і щільність, могла зазнавати тектонічних рухів плит між 3,5 і 4,5 мільярда років тому. Якщо це так, то це також пояснює велику кількість азоту і вуглекислого газу, які ми спостерігаємо в її атмосфері сьогодні.

Моделюючи Венеру за гіпотезою "застійної кришки", вчені виявили, що не можуть отримати правильний склад елементів, які містяться у венеріанській атмосфері сьогодні. Щоб отримати правильну відповідь, їм потрібно було врахувати тектоніку ранніх плит, хоча команда розуміла, що ці плити були б обмеженими за кількістю і ступенем, на який вони могли б зміщуватися.

Та навіть якщо так, саме існування цих плит збільшує шанси на те, що давня Венера була здатна підтримувати мікробне життя, перш ніж вона стала радикально відрізнятися від Землі.

Це відкриття також малює складнішу картину пошуку життя в інших частинах космосу. Ці результати свідчать, що замість бінарного вибору "може планета, якою ми її бачимо, підтримувати життя чи ні" вченим доведеться почати думати про нюанси геології в минулому.



Цікаво дізнатися, чому еволюційні шляхи Землі та Венери так стрімко розбіглися? / Фото ESA

Це матиме вплив як на вивчення інших тіл Сонячної системи, (скажімо, океанічних супутників Юпітера і Сатурна – особливо Європи, яка, схоже, має тектоніку плит, подібну до земної), так і на дослідження позасонячних планет або екзопланет, що обертаються навколо зірок, які не схожі на Сонце.

Планети можуть переходити в різні тектонічні стани й виходити з них, і це може бути досить поширеним явищем. Земля може бути винятком. А можуть бути планети, які переходять у придатний для життя стан, а не просто постійно придатні для життя,

– зауважив співавтор дослідження Олександр Еванс.

До слова, висновки команди можуть бути підтверджені, коли місія NASA DAVINCI відправить зонд, що зануриться в атмосферу Венери приблизно у 2031 році. І колись ми дізнаємося, що спричинило зміну тектоніки плит на Венері та чому умови на планеті так радикально відрізняються від земних. А також – які умови допоможуть Землі залишатися придатною для життя!