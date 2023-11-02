Самая горячая планета Солнечной системы, где температура достигает уровня, достаточного для плавления свинца, кажется малопригодной для жизни, даже самой простой. Но, по новому исследованию, в далеком прошлом Венера была совсем другой.
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Цель этой работы, по словам исследователей, состоит в том, чтобы помочь нам понять эволюционное прошлое планеты. Но она также может помочь ученым сосредоточить свои поиски жизни на других местах Вселенной.
Венера – "злой двойник" Земли или предвестник будущего
Команда под руководством Университета Брауна обнаружила потенциальную тектоническую историю плит Венеры посредством сбора атмосферных данных и компьютерного моделирования. Результаты показали, что нынешний состав атмосферы и поверхностное давление Венеры стали возможны только в результате того, что континентальные плиты толкали, тянули и скользили друг под другом.
Один из главных выводов: мы, скорее всего, имели две планеты одновременно в одной солнечной системе, работавшие в режиме тектоники плит – том самом режиме, который сделал возможной жизнь, которую мы видим на Земле сегодня,
– сказал ведущий автор исследования, ученый из Лунного и планетарного института в Хьюстоне Мэтт Уэллер.
Здесь, на нашей планете, в течение миллиардов лет тектонический процесс способствовал формированию многих геологических особенностей Земли, учитывая континенты и горы. И что важно, тектоника плит на Земле также привела к химическим процессам, стабилизировавшим температуру поверхности нашей планеты, что сделало возможным возникновение жизни.
- Очевидно, что при температуре поверхности 464 градуса по Цельсию Венера развивалась совсем иначе, чем Земля – хотя ее называют "двойником Земли" и хотя она является самой близкой к нам планетой. Одной из самых распространенных причин такого расхождения в эволюции было то, что поверхность Венеры имела только одну плиту, "застойную крышку". Возможно, эта жесткая плита ограничивала движение и не давала газу просачиваться в атмосферу из ее недр.
- Однако Веллер и его коллеги считают, что так было не всегда, и что планета, имеющая схожие с Землей размер, массу, объем и плотность, могла испытывать тектонические движения плит между 3,5 и 4,5 миллиарда лет назад. Если это так, то это объясняет также большое количество азота и углекислого газа, которые мы наблюдаем в ее атмосфере сегодня.
Моделируя Венеру по гипотезе "застойной крышки", ученые обнаружили, что не могут получить правильный состав элементов, содержащихся в венерианской атмосфере сегодня. Чтобы получить правильный ответ, им нужно было учесть тектонику ранних плит, хотя команда понимала, что эти плиты были бы ограничены по количеству и степени, на которую они могли бы смещаться.
Это открытие также рисует более сложную картину поиска жизни в других частях космоса. Эти результаты свидетельствуют, что вместо бинарного выбора "может планета, которой мы ее видим, поддерживать жизнь или нет", ученым придется начать думать о нюансах геологии в прошлом.
Интересно узнать, почему эволюционные пути Земли и Венеры так стремительно разбежались? / Фото ESA
Это повлияет как на изучение других тел Солнечной системы (скажем, океанических спутников Юпитера и Сатурна – особенно Европы, которая, похоже, имеет тектонику плит, подобную земной), так и на исследования внесолнечных планет или экзопланет, вращающихся вокруг звезд, не похожих на Солнце.
Планеты могут переходить в различные тектонические состояния и выходить из них, и это может быть достаточно распространенным явлением. Земля может быть исключением. А могут быть планеты, которые переходят в пригодное для жизни состояние, а не просто постоянно пригодные для жизни.
– заметил соавтор исследования Александр Эванс.