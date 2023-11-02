Самая горячая планета Солнечной системы, где температура достигает уровня, достаточного для плавления свинца, кажется малопригодной для жизни, даже самой простой. Но, по новому исследованию, в далеком прошлом Венера была совсем другой.

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Цель этой работы, по словам исследователей, состоит в том, чтобы помочь нам понять эволюционное прошлое планеты. Но она также может помочь ученым сосредоточить свои поиски жизни на других местах Вселенной.

Венера – "злой двойник" Земли или предвестник будущего

Команда под руководством Университета Брауна обнаружила потенциальную тектоническую историю плит Венеры посредством сбора атмосферных данных и компьютерного моделирования. Результаты показали, что нынешний состав атмосферы и поверхностное давление Венеры стали возможны только в результате того, что континентальные плиты толкали, тянули и скользили друг под другом.

Один из главных выводов: мы, скорее всего, имели две планеты одновременно в одной солнечной системе, работавшие в режиме тектоники плит – том самом режиме, который сделал возможной жизнь, которую мы видим на Земле сегодня,

– сказал ведущий автор исследования, ученый из Лунного и планетарного института в Хьюстоне Мэтт Уэллер.

Здесь, на нашей планете, в течение миллиардов лет тектонический процесс способствовал формированию многих геологических особенностей Земли, учитывая континенты и горы. И что важно, тектоника плит на Земле также привела к химическим процессам, стабилизировавшим температуру поверхности нашей планеты, что сделало возможным возникновение жизни.

Очевидно, что при температуре поверхности 464 градуса по Цельсию Венера развивалась совсем иначе, чем Земля – хотя ее называют "двойником Земли" и хотя она является самой близкой к нам планетой. Одной из самых распространенных причин такого расхождения в эволюции было то, что поверхность Венеры имела только одну плиту, "застойную крышку". Возможно, эта жесткая плита ограничивала движение и не давала газу просачиваться в атмосферу из ее недр.

Возможно, эта жесткая плита ограничивала движение и не давала газу просачиваться в атмосферу из ее недр. Однако Веллер и его коллеги считают, что так было не всегда, и что планета, имеющая схожие с Землей размер, массу, объем и плотность, могла испытывать тектонические движения плит между 3,5 и 4,5 миллиарда лет назад. Если это так, то это объясняет также большое количество азота и углекислого газа, которые мы наблюдаем в ее атмосфере сегодня.

Моделируя Венеру по гипотезе "застойной крышки", ученые обнаружили, что не могут получить правильный состав элементов, содержащихся в венерианской атмосфере сегодня. Чтобы получить правильный ответ, им нужно было учесть тектонику ранних плит, хотя команда понимала, что эти плиты были бы ограничены по количеству и степени, на которую они могли бы смещаться.

И даже если так, самое существование этих плит увеличивает шансы на то, что древняя Венера была способна поддерживать микробную жизнь, прежде чем стала радикально отличаться от Земли.

Это открытие также рисует более сложную картину поиска жизни в других частях космоса. Эти результаты свидетельствуют, что вместо бинарного выбора "может планета, которой мы ее видим, поддерживать жизнь или нет", ученым придется начать думать о нюансах геологии в прошлом.



Интересно узнать, почему эволюционные пути Земли и Венеры так стремительно разбежались? / Фото ESA

Это повлияет как на изучение других тел Солнечной системы (скажем, океанических спутников Юпитера и Сатурна – особенно Европы, которая, похоже, имеет тектонику плит, подобную земной), так и на исследования внесолнечных планет или экзопланет, вращающихся вокруг звезд, не похожих на Солнце.

Планеты могут переходить в различные тектонические состояния и выходить из них, и это может быть достаточно распространенным явлением. Земля может быть исключением. А могут быть планеты, которые переходят в пригодное для жизни состояние, а не просто постоянно пригодные для жизни.

– заметил соавтор исследования Александр Эванс.

К слову, выводы команды могут быть подтверждены, когда миссия NASA DAVINCI отправит зонд, который погрузится в атмосферу Венеры примерно в 2031 году. И когда-то мы узнаем, что повлекло за собой изменение тектоники плит на Венере и почему условия на планете так радикально отличаются от земных. А также – какие условия помогут Земле оставаться пригодной для жизни!