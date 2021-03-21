Яку частину тіла, на думку вчених, чоловіки миють недостатньо

Джерело:USA Today
Довга густа борода – модний тренд уже тривалий час. Та варто знати, що вона – справжнісінький розсадник бактерій.
Це дослідами довели вчені зі Швейцарії ще у 2018 році. Тож саме бороду чоловік повинен мити найретельніше.
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Швейцарські вчені у 2018 році провели цікаве дослідження. Вони взяли зразки борід у 18 чоловіків від 18 до 76 років і порівняли їх… З чим би ти думав? Зі зразками шерсті 30 собак різних порід (коллі, такс, німецьких вівчарок тощо).
Що ж робити тим, хто звик до свого бородатого образу? Нічого особливого – просто правильно та ретельно доглядати за бородою. Ретельніше, ніж зазвичай.
Бородаті чоловіки повинні турбуватися про чистоту своїх борід ретельніше / Фото unsplash
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