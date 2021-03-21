Яку частину тіла, на думку вчених, чоловіки миють недостатньо

Довга густа борода – модний тренд уже тривалий час. Та варто знати, що вона – справжнісінький розсадник бактерій.

Це дослідами довели вчені зі Швейцарії ще у 2018 році. Тож саме бороду чоловік повинен мити найретельніше.

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Чому бороду треба мити найретельніше з усіх частин тіла

Швейцарські вчені у 2018 році провели цікаве дослідження. Вони взяли зразки борід у 18 чоловіків від 18 до 76 років і порівняли їх… З чим би ти думав? Зі зразками шерсті 30 собак різних порід (коллі, такс, німецьких вівчарок тощо).

І ось які висновки: у бородах знайшли більше шкідливих бактерій, ніж у собачій шерсті!

Що ж робити тим, хто звик до свого бородатого образу? Нічого особливого – просто правильно та ретельно доглядати за бородою. Ретельніше, ніж зазвичай.



Бородаті чоловіки повинні турбуватися про чистоту своїх борід ретельніше / Фото unsplash

Головне про те, як слід доглядати бороду

Бороду потрібно мити так само часто, як волосся на голові: а саме – кожних два або три дні.

Спеціальні засоби використовувати не обов'язково – можна й звичайні шампуні.

Але бажано підібрати для себе скраб для бороди й обличчя – він допоможе уникнути виникнення лупи.

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