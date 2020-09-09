Чоловіки з бородою подобаються жінкам значно більше, ніж без. Принаймні про це свідчать дослідження останніх років. І це змушує нас задуматися, а що ж саме стає причиною такої привабливості бороданів в очах представниць прекрасної половини людства. Спробуймо розібратися.

Ми на Men 24 зібрали перелік з очевидних і не зовсім причин, через які жінки віддають перевагу саме бородатим чоловікам. Візьми на озброєння, якщо хочеш, щоб у тебе від панянок відбою не було.

Візьми на озброєння

4 риси характеру, які притягують жінок наче магніт

1. Зрілий чоловік

Ти, мабуть, теж зауважив, що відсутність рослинності на обличчі робить тебе візуально молодшим. І все, здавалося б, чудово: виглядаєш молодшим – успіх гарантований, а от і ні.

Панянки ж шукають для стосунків зрілих і досвідчених чоловіків. І саме бородаті представники нашого племені їм такими й здаються.



Борода – ознака зрілості чоловіка / Фото pixabay

2. Мужній чоловік

Хай там як, а борода усе ще асоціюється у нас з предками. Жінка у бородатому чоловіку бачить того, з ким вона буде у цілковитій безпеці, народить йому потомство та буде оберігати сімейне вогнище.

Борода – тригер первісних почуттів, які криються десь вглибині кожного з нас. Раптом ти ще й вепра на вечерю принести зможеш?

3. Доглянутий чоловік

Борода потребує догляду. Ба більше, вона потребує надзвичайно багато догляду, адже кожен чоловік знає, що рослинність на обличчі не так уже й просто приборкати.

Тож наявність бороди означає, що перед жінкою стоїть чоловік, який уміє і має бажання стежити за своїм зовнішнім виглядом. Відповідно, він буде піклуватися і про свою кохану. Якщо, звичайно ж, не застрягатиме біля дзеркала на кілька годин щодня.



Наявність бороди означає, що чоловік уміє доглядати за собою / Фото pixabay

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4. Талановитий оратор

Ні-ні, ми не про красномовство тут вирішили поговорити. Звичайно ж, одне одному не заважає, але жінки в один голос стверджують: чоловіки з бородою роблять кунілінгус яскравішим.

Воно й не дивно, адже борода під час контакту зі шкірою у зоні паху активує нервові закінчення, що не може не вплинути на вир відчуттів жінок. Твоя ж задача – не забувати ретельно мити бороду перед оральним сексом!

5. Здоровий чоловік

Наявність бороди свідчить і про здоров'я чоловіка. Якщо вона густа та пишна, то у жінки не виникає навіть сумнівів, що перед нею справжній альфа-самець, який буквально пашить силою, здоров'ям та енергією.

Та й загалом, густа борода – ознака високого вмісту тестостерону, що гарантує здорове потомство та неабияку пристрасть у ліжку. Тож не дивуйся, чому у барі жінки з легкістю ведуть бесіди з незнайомими бороданями.



Густа борода – ознака високого вмісту тестостерону / Фото pixabay

6. Хороший батько

Цей пункт випливає з першого. Жінка бачить у бородатому чоловікові не лише зрілу людину, з якою можна будувати стосунки, а й того, хто стане чудовим батьком для її дітей.

Зрілий – читай бородатий – чоловік потурбується про сім'ю, створить максимальний затишок, а також приділятиме увагу своєму потомству. Усе просто.

Тож, якщо ти досі вагаєшся, чи вирощувати бороду – не вагайся. Повір, гірше уже точно не буде. Цілком імовірно, що наявність рослинності на обличчі сподобається не лише тобі, а й панянкам навколо.