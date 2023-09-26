Це транспортний засіб, який перебуває у розпорядженні керівництва гонки на Гран-прі Формули-1, та й взагалі на всіх автоперегонах. Він виїжджає на трасу під час виникнення аварій або небезпечних ситуацій.

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Що насправді робить автомобіль безпеки

Основне призначення автомобіля безпеки – регулювати темп гоночних автомобілів, які повинні слідувати за ним в одній лінії без обгонів, щоб дати стюардам час і простір для відновлення траси до оптимальних умов безпеки. Це охоплює очищення асфальту від рідини, прибирання сміття, усунення пошкоджень бар'єрів і, звичайно ж, переміщення автомобілів, що розбилися.

Вперше автомобіль безпеки на трасі

Першим Гран-прі Формули-1, на якому використовувався автомобіль безпеки, став Гран-прі Канади 1973 року, а рішення про його запровадження ухвалили після серйозної аварії між Tyrrell Северта і McLaren Шектера. Формула-1 у 1970-х роках була зовсім іншим видом спорту, ніж сьогодні, надзвичайно небезпечним. Насправді серйозні та смертельні аварії траплялися значно частіше, ніж сьогодні.

Ідея автомобіля безпеки була дітищем гонщика Герберта Лінге, але запрацювала не одразу. Під час першого використання водій припустився помилки і не зміг вивести його в передню частину групи, через що гонка була зіпсована. Лише в сезоні 1992 року автомобіль безпеки став постійним атрибутом кожної гонки Формули-1.



Автомобілями безпеки бували навіть Lamborghini / Фото Cortesía

Важливість автомобіля безпеки

Правила використання автомобіля безпеки дуже детальні і регулюються статтею 55 Спортивного регламенту Формули-1. У ній детально описана поведінка гонщиків під час присутності автомобіля безпеки, коли він збирається виїхати на трасу і коли він збирається зійти з траси.

Очевидно, що присутність автомобіля безпеки на трасі зводить нанівець усі розриви між болідами Формули-1 і, по суті, змінює статус-кво гонки. Це також може призвести до змін у стратегіях команд, оскільки, коли він активний, можна робити піт-стопи, а час, втрачений на це, скорочується вдвічі.

Існує також віртуальний автомобіль безпеки – режим, який активується в разі незначних аварій і швидкого ремонту, що накладає обмеження швидкості без необхідності виїзду автомобіля безпеки на трасу.

Не плутати з медичним автомобілем

Автомобіль безпеки, який американці називають pace car, не слід плутати з медичним автомобілем – автомобілем з медичним обладнанням і медичним працівником на борту, який найшвидше і першим прибуває на місце серйозної аварії. Автомобілі безпеки обираються відповідно до комерційних угод, і до 1996 року кожна траса мала свій власний автомобіль, який не обов'язково був особливо спортивною моделлю.



З 1997 року здебільшого на Формулі-1 використовують авто Mercedes / Фото Mercedes

Однак з 1997 року Формула-1 має ексклюзивну угоду з компанією Mercedes, яка постачає свої найпотужніші та найшвидші дорожні автомобілі. З 2021 року почалося чергування між німецьким виробником та Aston Martin – вибір, який не повинен викликати здивування, враховуючи, що ці два бренди є партнерами.

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Цього року, наприклад, британська марка надає медичний автомобіль сезону та найшвидший автомобіль на сьогодні. Aston Martin Vantage та Mercedes-AMG GT Black Series, по суті, мають спільні двигун, коробку передач та багато інших електронних компонентів.