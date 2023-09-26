Это транспортное средство, которое находится в распоряжении руководства гонки на Гран-при Формулы-1, да и вообще на всех автогонках. Он выезжает на трассу во время возникновении аварий или опасных ситуаций.

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Что на самом деле делает автомобиль безопасности

Основное предназначение автомобиля безопасности – регулировать темп гоночных автомобилей, которые должны следовать за ним в одной линии без обгонов, чтобы дать стюардам время и пространство для восстановления трассы до оптимальных условий безопасности. Это охватывает очистку асфальта от жидкости, уборку мусора, устранение повреждений барьеров и, конечно же, перемещение разбившихся автомобилей.

Впервые автомобиль безопасности на трассе

Первым Гран-при Формулы-1, на котором использовался автомобиль безопасности, стал Гран-при Канады в 1973 году, а решение о его внедрении приняли после серьезной аварии между Tyrrell Северта и McLaren Шектера. Формула-1 в 1970-х годах была совсем другим видом спорта, чем сегодня, очень опасным. На самом деле серьезные и смертельные аварии случались гораздо чаще, чем сегодня.

Идея автомобиля безопасности была детищем гонщика Герберта Линге, но заработала не сразу. Во время первого использования водитель допустил ошибку и не смог вывести его в переднюю часть группы, из-за чего гонка была испорчена. Только в сезоне 1992 года автомобиль безопасности стал постоянным атрибутом каждой гонки Формулы-1.



Автомобилями безопасности были даже Lamborghini / Фото Cortesía

Важность автомобиля безопасности

Правила использования автомобиля безопасности очень подробны и регулируются статьей 55 Спортивного регламента Формулы-1. В ней подробно описано поведение гонщиков в присутствии автомобиля безопасности, когда он собирается выехать на трассу и когда он собирается сойти с трассы.

Очевидно, что присутствие автомобиля безопасности на трассе сводит на нет все разрывы между болидами Формулы-1 и, по существу, изменяет статус-кво гонки. Это также может привести к изменениям в стратегиях команд, поскольку, когда он активен, можно делать пит-стопы, а время, потерянное на это, сокращается вдвое.

Существует также виртуальный автомобиль безопасности – режим, который активируется в случае незначительных аварий и быстрого ремонта, накладывает ограничение скорости без необходимости выезда автомобиля безопасности на трассу.

Не путать с медицинским автомобилем

Автомобиль безопасности, который американцы называют pace car, не следует путать с медицинским автомобилем – автомобилем с медицинским оборудованием и медицинским работником на борту, который быстрее всего и первым прибывает на место серьезной аварии. Автомобили безопасности выбираются в соответствии с коммерческими соглашениями, и до 1996 года каждая трасса имела свой собственный автомобиль, который не обязательно был особенно спортивной моделью.



С 1997 года в основном на Формуле-1 используют автомобили Mercedes / Фото Mercedes

Однако с 1997 года Формула-1 имеет эксклюзивное соглашение с компанией Mercedes, которая поставляет свои мощные и быстрые дорожные автомобили. С 2021 года началось дежурство между немецким производителем и Aston Martin – выбор, который не должен вызывать недоумение, учитывая, что эти два бренда являются партнерами.

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В этом году, например, британская марка предоставляет медицинский автомобиль сезону и самый быстрый автомобиль на сегодняшний день. Aston Martin Vantage и Mercedes-AMG GT Black Series, по сути, имеют общие двигатель, коробку передач и многие другие электронные компоненты.