Вплив температури на людину набагато сильніший, ніж ми часом думаємо. Скажімо, шкіра людини передає до мозку максимально освіжаючі відчуття, коли температура повітря довкола становить 15 градусів за Цельсієм.

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За якої температури секс найприємніший

Спроможність шкіри відчувати (нагадаємо, шкіра є одним із 5 органів чуття людини) відіграє важливу роль у стимулюванні сексуальних почуттів. Тому ось тобі важливе питання: за якої температури секс може бути найприємнішим?

Вислів "треба охолонути" походить саме від цієї температури. Мовиться про оптимальну температуру чоловічих тестикулів (яєчок) для виробництва та зберігання сперми. Там має бути прохолодне середовище з температурою, приблизно на 2 – 3 градуси нижчою за температуру тіла. Вища ж температура впливає на сперматогенез та на вироблення тестостерону.

"Оптимальну температуру сексу" намагалися вирахувати у багатьох дослідженнях. І практично всі вони кажуть, що саме температура найбільше впливає на оргазм під час сексу, а не кольори чи звуки.

Щоб довести це, температуру в приміщенні регулювали, а мозкові хвилі чоловіка та жінки, які займалися сексом за різних температур, записували та аналізували.

У результаті виявилося, що найвище піднесення було за температури у приміщенні від 20 до 23 градусів за Цельсієм.

Якщо температура зовні виходила за межі 15 градусів, усе псував холод, а якщо вище за 25 – псувала жара. За таких умов сексуальне відчуття притупляється і лібідо знижується.



Краща температура для сексу – між 20 та 23 градусами / Фото cookie_studio

Та навіть без цих наукових даних сексологи найчастіше називають саме 20 градусів ідеальною температурою для сексу. А відчуття "надто тепло" чи "надто холодно" можуть перешкоджати збудженню та сексуальній реакції.

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