ispace планує посадити Hakuto-R на Місяць вже сьогодні, 25 квітня. І ти можеш спостерігати за цим наживо – починаючи з 18:00 за київським часом.

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Японія готова стати четвертою країною, яка посадить місяцехід

Згідно з попередніми заявами ispace, основним місцем посадки є кратер Атлас, розташований на південно-східному зовнішньому краї Mare Frigoris ("Моря холоду"). Звісно, умови "погоди" можуть змінитися, тож є й три альтернативні місця, а також і дата може змінитися – на 26 квітня, 1 або 3 травня.

Космічний апарат Hakuto-R запустили у грудні 2022 року на ракеті SpaceX Falcon 9, він перебуває на круговій орбіті на висоті близько 100 кілометрів над поверхнею Місяця.

Апарат вже надіслав безліч неймовірних зображень. На одному з них зафіксовано приголомшливий схід Сонця, який стався одночасно з гібридним сонячним затемненням минулого тижня.

ispace HAKUTO-R, перша місія: дивись посадку наживо

Посадку запланували у кілька етапів: гальмівне приземлення із запуском головної силової установки, коригування розташування, зменшення швидкості та м'яке приземлення на поверхню Місяця. Процес займе приблизно годину.

До слова: на борту місії також є мінімарсохід Rashid космічного агентства Об'єднаних Арабських Еміратів, система штучного інтелекту від канадської компанії Mission Control та багатокамерна система візуалізації від канадської компанії Canadensys Aerospace.

Досі тільки три країни здійснювали м'яку посадку на Місяць: Сполучені Штати Америки, Радянський Союз та Китай. Японія може стати четвертою. ispace має й плани на майбутнє – зокрема другу та третю місії на Місяць у 2024 та 2025 роках.