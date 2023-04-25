ispace планує посадити Hakuto-R на Місяць вже сьогодні, 25 квітня. І ти можеш спостерігати за цим наживо – починаючи з 18:00 за київським часом.
Також цікаво Як не потрібно замовляти мартіні, якщо не хочеш заплутати бармена: прості поради
Японія готова стати четвертою країною, яка посадить місяцехід
Згідно з попередніми заявами ispace, основним місцем посадки є кратер Атлас, розташований на південно-східному зовнішньому краї Mare Frigoris ("Моря холоду"). Звісно, умови "погоди" можуть змінитися, тож є й три альтернативні місця, а також і дата може змінитися – на 26 квітня, 1 або 3 травня.
- Космічний апарат Hakuto-R запустили у грудні 2022 року на ракеті SpaceX Falcon 9, він перебуває на круговій орбіті на висоті близько 100 кілометрів над поверхнею Місяця.
- Апарат вже надіслав безліч неймовірних зображень. На одному з них зафіксовано приголомшливий схід Сонця, який стався одночасно з гібридним сонячним затемненням минулого тижня.
ispace HAKUTO-R, перша місія: дивись посадку наживо
Посадку запланували у кілька етапів: гальмівне приземлення із запуском головної силової установки, коригування розташування, зменшення швидкості та м'яке приземлення на поверхню Місяця. Процес займе приблизно годину.
Досі тільки три країни здійснювали м'яку посадку на Місяць: Сполучені Штати Америки, Радянський Союз та Китай. Японія може стати четвертою. ispace має й плани на майбутнє – зокрема другу та третю місії на Місяць у 2024 та 2025 роках.