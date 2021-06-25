В Японії відкрився незвичайний бар: гостей у ньому обслуговують м'язисті дівчата

У світі відкривається безліч різноманітних закладів з чудернацькими концепціями. Одним з таких сміливо можна назвати Muscle Girl, який відкрився в японському Токіо. Його особливість полягає в тому, що обслуговують відвідувачів бару м'язисті дівчата, які працюють офіціантками.

І хоч здаються вони надзвичайно брутальними, насправді офіціантки цього закладу милі та дружні. А сам бар можна назвати популярним, адже охочих потрапити до нього дуже і дуже багато.

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Японія відома завдяки безлічі унікальних тематичних барів і кафе: від котячих до кафе, присвячених жінкам. Але Muscle Girls – перший і єдиний в країні, присвячений жінкам-важкоатлетам.

Бар заснувала Ері Мускл, молода жінка, котра любить спорт, особливо нарощування м'язів. Muscle Girls спочатку був жіночим тренажерним залом, але недавно перетворився на індустрію розваг та незвичайний бар.

Фотографії та відео цього бару стали популярними на початку 2021 року. Сталося це, звичайно ж, завдяки молодим, красивим і м'язистим офіціанткам, котрі у ньому працюють.

В інтерв'ю японському журналу Bunshun Ері Маскл зізналася, що їй подобається ходити до спортзалу. Робить вона це з 19 років. Спочатку дівчина зосередилася лише на аеробіці, але визнала, що їй нудно, тож з часом перейшла на силові тренування.

Її любов до світу важкої атлетики надихнула Ері відкрити власний бар. У ньому представлений широкий вибір алкогольних і безалкогольних напоїв. Бар унікальний ще й тим, що у ньому представлені аксесуари для фітнес-обладнання різного розміру.

Але вишенькою на торті цього закладу є молоді поціновувачки фітнесу, які люблять показувати свої м'язи. Вони не лише подають напої, а й влаштовують справжні вистави для клієнтів. Кілька рухів для розминки м'язів, танці та вправи – розвага відвідувачів.

Наразі Muscle Girls працює в обмеженому режимі. Гостям потрібно попередньо забронювати столик. Зроблено це, щоб запобігти поширенню COVID-19. Та й обслуговують у закладі небагато відвідувачів одночасно. Але, мабуть, це й на краще. Більше уваги дівчата зможуть присвятити кожному гостю.

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