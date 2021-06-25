И хотя кажутся они очень брутальными, на самом деле официантки этого заведения милые и дружеские. А сам бар можно назвать популярным, ведь желающих попасть в него очень и очень много.

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Япония известна благодаря множеству уникальных тематических баров и кафе: от кошачьих к кафе, посвященных женщинам. Но Muscle Girls – первый и единственный в стране, посвященный женщинам-тяжеловесам.

Бар основала Эри Мускл, молодая женщина, которая любит спорт, особенно наращивание мышц. Muscle Girls сначала был женским тренажерным залом, но недавно превратился в индустрию развлечений и необычный бар.

Фотографии и видео этого бара стали популярными в начале 2021 года. Произошло это, конечно же, благодаря молодым, красивым и мускулистым официанткам, которые в нем работают.

В интервью японскому журналу Bunshun Эри Маскл призналась, что ей нравится ходить в спортзал. Делает она это с 19 лет. Сначала девушка сосредоточилась только на аэробике, но признала, что ей скучно, поэтому со временем перешла на силовые тренировки.

Ее любовь к миру тяжелой атлетики вдохновила Эри открыть собственный бар. В нем представлен широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков. Бар уникален еще и тем, что в нем представлены аксессуары для фитнес-оборудования разного размера.

Но вишенкой на торте этого заведения есть молодые ценительницы фитнеса, которые любят показывать свои мышцы. Они не только подают напитки, но и устраивают настоящие представления для клиентов. Несколько движений для разминки мышц, танцы и упражнения – развлечение посетителей.

Сейчас Muscle Girls работает в ограниченном режиме. Гостям нужно предварительно забронировать столик. Сделано это, чтобы предотвратить распространение COVID-19. И обслуживают в заведении немного посетителей одновременно. Но, видимо, это и к лучшему. Больше внимания девушки смогут посвятить каждому гостю.