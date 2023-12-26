Це "Розумний спусковий апарат для дослідження Місяця". Він прибув на місячну орбіту на Різдво (25 грудня), як і було заплановано Японським агентством аерокосмічних досліджень.

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SLIM перебуває на еліптичній орбіті та за 6,4 години облітає Місяць, наближаючись на 600 кілометрів до поверхні Місяця в найближчій точці й 4 000 кілометрів у найвіддаленішій.

Японський спусковий апарат SLIM вже біля Місяця

Апарат націлений на спробу приземлення на Місяць 19 січня 2024 року. Успіх у цій справі буде історичним: на сьогодні лише 4 країни – СРСР, США, Китай та Індія – здійснили м'яку посадку на Місяць.

Апарат SLIM 2,7 метра завдовжки запущений 6 вересня 2023 року разом зі XRISM, потужним рентгенівським космічним телескопом. Обидва японські апарати розгорнулися на навколоземній орбіті.

XRISM залишається там і сьогодні, а SLIM покинув гравітаційний колодязь нашої планети 30 вересня, розпочавши довгий, кружляючий та енергоефективний маршрут до Місяця. Цей похід завершився 25 грудня.

Тепер зонд почне підготовку до спроби приземлення, під час якої він намагатиметься виправдати своє прізвисько "Місячний снайпер": SLIM має влучити в ціль у зоні посадки з точністю 100 метрів та менше, прокладаючи шлях до ще більш амбітних дослідницьких зусиль у майбутньому.

До слова, SLIM – це саме місія з дослідження технології точної посадки, необхідної для майбутніх місячних зондів, і перевірки її на поверхні Місяця.

Якщо все піде за планом, після приземлення SLIM розгорне два мінізонди на поверхні Місяця. Ці дочірні апарати будуть робити фотографії, допомагати команді місії стежити за станом SLIM і забезпечувати спілкування з Землею.

Попередня спроба японців, на жаль, була невдалою: Hakuto-R, спусковий апарат токійської компанії ispace, прибув на місячну орбіту в березні 2023, але зазнав аварії під час приземлення.