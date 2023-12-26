Это "Умный спусковой аппарат для исследования Луны". Он прибыл на лунную орбиту на Рождество (25 декабря), как это было запланировано Японским агентством аэрокосмических исследований.

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SLIM находится на эллиптической орбите и за 6,4 часа облетает Луну, приближаясь на 600 километров к поверхности Луны в ближайшей точке и на 4 000 километров в самой отдаленной.

Японский спусковой аппарат SLIM уже около Луны

Аппарат нацелен на попытку приземления на Луну 19 января 2024 года. Успех в этом деле будет историческим: на сегодня только 4 страны – СССР, США, Китай и Индия – совершили мягкую посадку на Луну.

Аппарат SLIM 2,7 метра длиной запущен 6 сентября 2023 вместе с XRISM, мощным рентгеновским космическим телескопом. Оба японских аппарата развернулись на околоземной орбите.

XRISM остается там и сегодня, а SLIM покинул гравитационный колодец нашей планеты 30 сентября, начав длинный, извивистый и энергоэффективный маршрут к Луне. Этот поход завершился 25 декабря.

Теперь зонд начнет подготовку к попытке приземления, во время которой он попытается оправдать свое прозвище. "Лунный снайпер": SLIM должен поразить цель в зоне посадки с точностью 100 метров и менее, прокладывая путь к еще более амбициозным исследовательским усилиям в будущем.

К слову, SLIM – это именно миссия по исследованию технологии точной посадки, необходимой для будущих лунных зондов, и проверки ее на поверхности Луны.

Если все пойдет по плану, после приземления SLIM развернет два мини-зонда на Луне. Эти дочерние аппараты будут делать фотографии, помогать команде миссии следить за состоянием SLIM и обеспечивать общение с Землей.

Предыдущая попытка японцев, к сожалению, была неудачной: Hakuto-R, спусковой аппарат токийской компании ispace, прибыл на лунную орбиту в марте 2023 года, но потерпел крушение во время приземления.