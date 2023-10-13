Поміж напруженим робочим графіком і домашніми справами важливо знаходити час на те, що розслабляє і розважає, щоб не вигоріти. Що ж про нас говорять ті захоплення, які ми обираємо для свого вільного часу? Згідно з серією досліджень, опублікованих у Business Insider, є зв'язок між хобі та інтелектом.

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Як захоплення впливають на інтелект

Дослідження показують, що певні хобі допомагають працювати різним відділам мозку. Ось хобі, які можуть свідчити, що ти – дуже розумна людина (а якщо це не те, чим ти зазвичай займаєшся, саме час подумати, щоб доповнити свій вільний час):



Є варіанти хобі, якими було б корисно доповнити свій вільний час / Фото DCStudio@freepik