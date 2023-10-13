Между напряженным рабочим графиком и домашними делами важно находить время на то, что расслабляет и развлекает, чтобы не выгореть. Что же о нас говорят те увлечения, которые мы выбираем для свободного времени? Согласно серии исследований, опубликованных в Business Insider, есть связь между хобби и интеллектом.
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Как увлечения влияют на интеллект
Исследования показывают, что определенные хобби помогают работать разным отделам мозга. Вот хобби, которые могут свидетельствовать, что ты очень умный человек (а если это не то, чем ты обычно занимаешься, то как раз пора подумать, чтобы дополнить свое свободное время):
Есть варианты хобби, которыми было бы полезно дополнить свое свободное время / Фото DCStudio@freepik
- Медитация. Исследование в Гарварде 2011 показало, что медитация на самом деле изменяет структуру мозга. Участники два месяца практиковали уменьшение стресса на основе осознанности (MBSR), и в итоге увеличилась толщина коры головного мозга в гиппокампе (имеющем большое влияние на обучение и память).
- Игра на музыкальных инструментах. Если научиться играть на музыкальном инструменте, это может усилить связь между двумя полушариями мозга. Это, в сущности, ментальный эквивалент тренировки для тела, в которой задействованы почти все части мозга.
- Физические упражнения. Остроту ума и физическую форму нечасто связывают, но на самом деле эта связь есть. По данным Центров контроля и профилактики заболеваний США, "физическая активность может улучшить когнитивное здоровье, помогая думать, учиться, решать проблемы и наслаждаться эмоциональным равновесием".
- Изучение языка. Изучение нового языка влияет как на принятие решений, так и на быстроту мышления, улучшая оба показателя. Доказано, что люди, знающие несколько языков, обладают лучшей памятью, способны более эффективно устранять проблемы, лучше концентрироваться и более эффективно практиковать многозадачность.
- Путешествия. Люди, которые выбирают путешествовать, а не сидеть дома, умнее, потому что ничто так не открывает разум, как путешествия – ради удовольствия, чтобы познакомиться с новым городом или страной, ее обычаями, людьми, кухней и культурой. Все это оказывает чрезвычайно положительное влияние на сознание.
- Чтение. Чтение, как и путешествия, является тем умственным упражнением, которое действительно открывает разум. Это приятный способ получить новую информацию и увидеть вещи под новым углом зрения. При чтении мозг обрабатывает каждое слово и мгновенно запоминает его значение. Чтение способствует визуализации, потому что позволяет представить то, о чем ты читаешь и как звучат голоса в диалоге.
- Видеоигры. Хотя популярные СМИ часто называют видеоигры "пустой тратой времени для ленивых людей", те на самом деле могут увеличить серое вещество мозга, как показали несколько исследований. Их даже называют "упражнениями для мозга", но они доставляют еще и удовольствие.