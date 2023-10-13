Между напряженным рабочим графиком и домашними делами важно находить время на то, что расслабляет и развлекает, чтобы не выгореть. Что же о нас говорят те увлечения, которые мы выбираем для свободного времени? Согласно серии исследований, опубликованных в Business Insider, есть связь между хобби и интеллектом.

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Как увлечения влияют на интеллект

Исследования показывают, что определенные хобби помогают работать разным отделам мозга. Вот хобби, которые могут свидетельствовать, что ты очень умный человек (а если это не то, чем ты обычно занимаешься, то как раз пора подумать, чтобы дополнить свое свободное время):



Есть варианты хобби, которыми было бы полезно дополнить свое свободное время / Фото DCStudio@freepik