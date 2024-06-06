Хочеш, щоб пристрасть у стосунках ніколи не вивітрювалася – вивчи ці 3 прийоми

Сексуальне життя – один зі стовпів стосунків. Любов, прихильність, дружба – так, це все дуже важливо в парі, але секс приносить особливий зв'язок, задоволення, співучасть. І тому ми повинні дбати, щоб він залишався живим і присутнім.

Але як би ми не старалися, в кожній парі виникають перешкоди, які заважають зберегти пристрасть із часом. Патрісія Магуе, експертка з сімейної терапії з Барселони, каже: всі дослідження довготривалих стосунків приходять до висновку, що секс має тенденцію з часом страждати.

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Як зберегти бажання у тривалих стосунках: загальні поради

З'являються діти, більше обов'язків, стає менше вільного часу, але більше фізичної втоми, формують інші пріоритети тощо. Плюс вік є фактором – відбуваються зміни, які впливають на бажання.

Також важливим фактором є новизна, яка заводить на початку стосунків, але з часом перетворюється на безпеку, спокій і комфорт, які, на жаль, часто послаблюють пристрасть.

Іноді здається, що підтримувати бажання у стабільних стосунках складно. Однак Магуе переконана, що є способи.

Є один момент, який є обов'язковим, а саме: чітко усвідомлювати, що ви повинні активно прагнути дати цій частині стосунків простір, тому що інакше вона буде загнана в кут,

– каже вона.

Пари, які насолоджуються кращим сексуальним життям, дбають про те, щоб сексуальне життя залишалося серед пріоритетів у стосунках.

Зверни увагу на ці поради експертки щодо підтримки бажання у стосунках / Фото freepik

Експертка пояснює, що бажання можна підтримувати – за допомогою пікантного листування, спеціально обраного одягу, певних ароматів тощо. І тут важливо, "щоб ми дуже добре знали себе і свого партнера".

Поговоріть зі своєю партнеркою сьогодні про те, що її найбільше збуджує, коли ви даєте їй зрозуміти, що ви її хочете. Обговорення такої інформації – це хороший спосіб підтримувати бажання живим,

– каже Магуе.

Варто знайти також способи звільнити у стосунках місце для пригод, новизни, таємничості, певної міри ризику і несподіванок.

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Ось 3 прийоми, які допоможуть бажанню підняти голову.

Перший – це коли ми використовуємо розлуку (реальну або уявну) з партнером, наприклад, через відрядження. Тобто відстань може запалити іскру.

(реальну або уявну) з партнером, наприклад, через відрядження. Тобто відстань може запалити іскру. Другий – ми використовуємо ситуацію, коли наш партнер займається улюбленою справою, коли він у своїй стихії, коли він сяє, коли він демонструє свою впевненість у ситуації.

у ситуації. Третій – це новизна і несподіванка. Це не означає, що потрібно шукати камасутру і щодня присвячувати себе якійсь позі, бо механіка і нові техніки – це трохи не та новизна, яка нам потрібна. Мовиться тут про вміння грати, брати на себе різні ролі, залишати двері відчиненими для експериментів.

Адже криза бажання часто є кризою уяви. Сексуальне бажання потребує нашої цікавості, загадковості, бажання погратися. Важливо перестати шукати більше сексу, щоб шукати кращий секс.

Але також важливо перестати пов'язувати секс виключно зі спонтанністю, тому що коли життя сповнене зобов'язань, відповідальності, домашніх справ, необхідно активно шукати способи захистити простір для сексу, для зв'язку і насолоди.

А також прагнути до різноманітності, нових пропозицій, варіацій та ігор, щоб підтримувати цю частину стосунків у формі.